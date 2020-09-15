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В Саратовской области один человек отравился угарным газом
Жительница Саратовской области скончалась, еще три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T06:20
2020-09-15T06:20
саратовская область
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> скончалась, еще три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По предварительным данным, вечером в понедельник из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины. Пострадавших обнаружили родственники.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html
саратовская область
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саратовская область, происшествия

В Саратовской области один человек отравился угарным газом

06:20 15.09.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Жительница Саратовской области скончалась, еще три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в понедельник из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины. Пострадавших обнаружили родственники.
"Следователем СК проводится осмотр места происшествия. В помещении кухни имеется газовая колонка. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление продуктами горения. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:40
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