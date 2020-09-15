https://ria.ru/20200915/gaz-1577241248.html

В Саратовской области один человек отравился угарным газом

Жительница Саратовской области скончалась, еще три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T06:20

2020-09-15T06:20

2020-09-15T06:20

саратовская область

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> скончалась, еще три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По предварительным данным, вечером в понедельник из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины. Пострадавших обнаружили родственники.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, происшествия