В Саратовской области один человек отравился угарным газом
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Жительница Саратовской области скончалась, еще три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в понедельник из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины. Пострадавших обнаружили родственники.
"Следователем СК проводится осмотр места происшествия. В помещении кухни имеется газовая колонка. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление продуктами горения. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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