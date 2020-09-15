https://ria.ru/20200915/fotosensor-samsung-1577255777.html
Samsung завалит производителей смартфонов новыми фотосенсорами на 108 Мп
Южнокорейский технологический гигант Samsung заявил о выпуске новых датчиков изображения ISOCELL для камер смартфонах. Об этом сообщается на сайте компании. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:18
2020-09-15T12:18
2020-09-15T12:18
риа наука
samsung
смартфоны
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Южнокорейский технологический гигант <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> заявил о выпуске новых датчиков изображения ISOCELL для камер смартфонах. Об этом сообщается на <u><a href="https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/isocell/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a></u> компании.Фотосенсоры следующего поколения на 15 процентов меньше, чем их предшественники. Это позволит уменьшить размеры выступающего фотомодуля в современных смартфонах, который не нравится многим пользователям.Младшая модель ISOCELL JD1 ориентирована на использование во фронтальных модулях, например, в безрамочных экранах или моторизованных селфи-камерах. 48-Мп ISOCELL GM5 предназначена для работы с телефото или сверширокоугольными линзами. Модель ISOCELL GW3 с разрешением 64 Мп будет использована в массовых моделях смартфонах и способна записывать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Наконец, флагманский сенсор ISOCELL HM2 с разрешением 108 Мп работает по технологии объединения девяти пикселей в один и может зумировать картинку в три раза без потери качества.Смартфоны с новыми камерами появятся уже в ближайшие месяцы. Как заметили в Samsung, 48-Мп сенсоры уже поставляются производителям.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, смартфоны, гаджеты, технологии
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Южнокорейский технологический гигант Samsung
заявил о выпуске новых датчиков изображения ISOCELL для камер смартфонах. Об этом сообщается на сайте
компании.
Фотосенсоры следующего поколения на 15 процентов меньше, чем их предшественники. Это позволит уменьшить размеры выступающего фотомодуля в современных смартфонах, который не нравится многим пользователям.
Младшая модель ISOCELL JD1 ориентирована на использование во фронтальных модулях, например, в безрамочных экранах или моторизованных селфи-камерах. 48-Мп ISOCELL GM5 предназначена для работы с телефото или сверширокоугольными линзами. Модель ISOCELL GW3 с разрешением 64 Мп будет использована в массовых моделях смартфонах и способна записывать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Наконец, флагманский сенсор ISOCELL HM2 с разрешением 108 Мп работает по технологии объединения девяти пикселей в один и может зумировать картинку в три раза без потери качества.
Смартфоны с новыми камерами появятся уже в ближайшие месяцы. Как заметили в Samsung, 48-Мп сенсоры уже поставляются производителям.