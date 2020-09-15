https://ria.ru/20200915/fotosensor-samsung-1577255777.html

Samsung завалит производителей смартфонов новыми фотосенсорами на 108 Мп

Южнокорейский технологический гигант Samsung заявил о выпуске новых датчиков изображения ISOCELL для камер смартфонах. Об этом сообщается на сайте компании. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:18

2020-09-15T12:18

2020-09-15T12:18

риа наука

samsung

смартфоны

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577254778_0:54:1439:863_1400x0_80_0_0_c84b1cc2550c750c193d85025824bf58.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Южнокорейский технологический гигант <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> заявил о выпуске новых датчиков изображения ISOCELL для камер смартфонах. Об этом сообщается на <u><a href="https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/isocell/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a></u> компании.Фотосенсоры следующего поколения на 15 процентов меньше, чем их предшественники. Это позволит уменьшить размеры выступающего фотомодуля в современных смартфонах, который не нравится многим пользователям.Младшая модель ISOCELL JD1 ориентирована на использование во фронтальных модулях, например, в безрамочных экранах или моторизованных селфи-камерах. 48-Мп ISOCELL GM5 предназначена для работы с телефото или сверширокоугольными линзами. Модель ISOCELL GW3 с разрешением 64 Мп будет использована в массовых моделях смартфонах и способна записывать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Наконец, флагманский сенсор ISOCELL HM2 с разрешением 108 Мп работает по технологии объединения девяти пикселей в один и может зумировать картинку в три раза без потери качества.Смартфоны с новыми камерами появятся уже в ближайшие месяцы. Как заметили в Samsung, 48-Мп сенсоры уже поставляются производителям.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, смартфоны, гаджеты, технологии