https://ria.ru/20200915/evrovidenie-1577257926.html

Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"

Одиннадцать участников прошли в финал российского национального отборочного тура "Детского Евровидения-2020", сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:41

2020-09-15T17:41

2020-09-15T17:41

культура

новости культуры

шоу-бизнес

детское "евровидение"

игорь крутой

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцать участников прошли в финал российского национального отборочного тура "Детского Евровидения-2020", сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря Крутого.На отборочный тур было подано более 100 заявок, в полуфинале, который состоялся в Москве 14 сентября, участвовали 39 конкурсантов из разных регионов страны.В финал вышли София Феськова (Санкт-Петербург), Арсений Слесарев (Москва), Артем Фокин (Севастополь), София Шкепу (Ярославль), Артем Морозов (Москва), Рутгер Гарехт (Оренбург), дуэт "ЛитлZ" — Михаил Коваль и Полина Королева (Новосибирск), дуэт Сергей Филин и Вероника Литовченко (Москва), Софья Туманова (Новосибирск), Геннадий Перевердиев (Москва), София Кирсенко (Симферополь)."Каждый год к нам поступают заявки от одаренной молодежи со всей России. Сложный 2020-й не стал исключением. Я знаю, что членам жюри было непросто выбрать тех ребят, кто прошел в финал национального отборочного тура. Все выступили достойно! А всем конкурсантам я пожелаю удачи и никогда не терять веру в свои силы и свой талант", - приводит слова Игоря Крутого пресс-служба.Финал национального отборочного тура пройдет 25 сентября. Конкурс "Детское Евровидение" состоится в Польше в формате телемоста 29 ноября.

https://ria.ru/20200906/konkurs-1576520313.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, детское "евровидение", игорь крутой