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https://ria.ru/20200915/evrovidenie-1577257926.html
Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"
Одиннадцать участников прошли в финал российского национального отборочного тура "Детского Евровидения-2020", сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:41
2020-09-15T17:41
культура
новости культуры
шоу-бизнес
детское "евровидение"
игорь крутой
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцать участников прошли в финал российского национального отборочного тура "Детского Евровидения-2020", сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря Крутого.На отборочный тур было подано более 100 заявок, в полуфинале, который состоялся в Москве 14 сентября, участвовали 39 конкурсантов из разных регионов страны.В финал вышли София Феськова (Санкт-Петербург), Арсений Слесарев (Москва), Артем Фокин (Севастополь), София Шкепу (Ярославль), Артем Морозов (Москва), Рутгер Гарехт (Оренбург), дуэт "ЛитлZ" — Михаил Коваль и Полина Королева (Новосибирск), дуэт Сергей Филин и Вероника Литовченко (Москва), Софья Туманова (Новосибирск), Геннадий Перевердиев (Москва), София Кирсенко (Симферополь)."Каждый год к нам поступают заявки от одаренной молодежи со всей России. Сложный 2020-й не стал исключением. Я знаю, что членам жюри было непросто выбрать тех ребят, кто прошел в финал национального отборочного тура. Все выступили достойно! А всем конкурсантам я пожелаю удачи и никогда не терять веру в свои силы и свой талант", - приводит слова Игоря Крутого пресс-служба.Финал национального отборочного тура пройдет 25 сентября. Конкурс "Детское Евровидение" состоится в Польше в формате телемоста 29 ноября.
https://ria.ru/20200906/konkurs-1576520313.html
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новости культуры, шоу-бизнес, детское "евровидение", игорь крутой

Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"

17:41 15.09.2020
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© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВыступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси. 26 ноября 2017
Выступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Одиннадцать участников прошли в финал российского национального отборочного тура "Детского Евровидения-2020", сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря Крутого.
На отборочный тур было подано более 100 заявок, в полуфинале, который состоялся в Москве 14 сентября, участвовали 39 конкурсантов из разных регионов страны.
В финал вышли София Феськова (Санкт-Петербург), Арсений Слесарев (Москва), Артем Фокин (Севастополь), София Шкепу (Ярославль), Артем Морозов (Москва), Рутгер Гарехт (Оренбург), дуэт "ЛитлZ" — Михаил Коваль и Полина Королева (Новосибирск), дуэт Сергей Филин и Вероника Литовченко (Москва), Софья Туманова (Новосибирск), Геннадий Перевердиев (Москва), София Кирсенко (Симферополь).
"Каждый год к нам поступают заявки от одаренной молодежи со всей России. Сложный 2020-й не стал исключением. Я знаю, что членам жюри было непросто выбрать тех ребят, кто прошел в финал национального отборочного тура. Все выступили достойно! А всем конкурсантам я пожелаю удачи и никогда не терять веру в свои силы и свой талант", - приводит слова Игоря Крутого пресс-служба.
Финал национального отборочного тура пройдет 25 сентября. Конкурс "Детское Евровидение" состоится в Польше в формате телемоста 29 ноября.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесДетское "Евровидение"Игорь Крутой
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