https://ria.ru/20200915/er-1577246294.html

"Единая Россия" сформирует большинство в горсовете Новосибирска

"Единая Россия" решила свою задачу на выборах в совет депутатов Новосибирска седьмого созыва и, несмотря на формальную потерю большинства, сформирует его за... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:11

2020-09-15T10:11

2020-09-15T10:11

единый день голосования — 2020

лдпр

единая россия

новосибирск

политика

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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" решила свою задачу на выборах в совет депутатов <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> седьмого созыва и, несмотря на формальную потерю большинства, сформирует его за счет самовыдвиженцев, сообщает реготделение ЕР со ссылкой на спикера парламента шестого созыва и главу фракции единороссов Дмитрия Асанцева.Согласно предварительным итогам выборов в горсовет Новосибирска, "Единая Россия" получает 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве в парламенте было 32 депутата, выдвинутых "Единой Россией", а всего во фракцию ЕР входили 33 депутата."На выборах в совет депутатов Новосибирска победу одержали 23 кандидата, выдвинутых "Единой Россией". Три депутата, которые баллотировались в порядке самовыдвижения, заявили о вступлении в депутатское объединение "Единой России", – приводятся в сообщении слова Асанцева.Он добавил, что в настоящий момент идут переговоры о вступлении в депутатское объединение "Единой России" еще с несколькими выигравшими самовыдвиженцами. "Таким образом, по нашим прогнозам, объединение "Единой России" в совете депутатов Новосибирска нового созыва будет насчитывать от 27 до 29 человек", – сказал депутат.Асанцев подчеркнул, что перед единороссами стояла основная задача – получить в городском совете большинство, и эта задача выполнена. Результат выборов для "Единой России" он оценил положительно.По предварительным данным облизбиркома, единороссы на выборах в совет депутатов Новосибирска одерживают победу в 23 округах, кандидаты от КПРФ – в восьми, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> – в четырех. Самовыдвиженцы, среди которых есть представители оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", побеждают в 13 округах. Еще два места поделили представители партий "Родина" и "Зеленые".

https://ria.ru/20200914/vybory-1577209804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, единая россия, новосибирск, политика