https://ria.ru/20200915/egipet-1577260247.html

В Египте рассчитывают на регулярные рейсы из РФ на курорты Красного моря

Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:46

2020-09-15T14:46

2020-09-15T14:46

курорт

красное море

самолеты

туризм

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хургада

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52729.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тысяч заграничных гостей, то есть в среднем ежедневно приезжали около 750 путешественников.Эксперты считают, что для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно Минтуризма проводит переговоры с зарубежными партнерами.Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российских отдыхающих. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а о регулярных рейсах на курорты Красного моря.Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о восстановлении регулярных полетов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.По мнению источников, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении.. Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

красное море

хургада

шарм-эш-шейх

москва

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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