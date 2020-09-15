https://ria.ru/20200915/egipet-1577260247.html
В Египте рассчитывают на регулярные рейсы из РФ на курорты Красного моря
Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:46
2020-09-15T14:46
2020-09-15T14:46
курорт
красное море
самолеты
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52729.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тысяч заграничных гостей, то есть в среднем ежедневно приезжали около 750 путешественников.Эксперты считают, что для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно Минтуризма проводит переговоры с зарубежными партнерами.Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российских отдыхающих. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а о регулярных рейсах на курорты Красного моря.Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о восстановлении регулярных полетов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.По мнению источников, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении.. Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
красное море
хургада
шарм-эш-шейх
москва
египет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курорт, красное море, самолеты, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, москва, египет
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных, сообщает
АТОР.
По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тысяч заграничных гостей, то есть в среднем ежедневно приезжали около 750 путешественников.
Эксперты считают, что для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно Минтуризма проводит переговоры с зарубежными партнерами.
Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российских отдыхающих. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а о регулярных рейсах на курорты Красного моря.
Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о восстановлении регулярных полетов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.
По мнению источников, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении..
Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.