Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200915/egipet-1577260247.html
В Египте рассчитывают на регулярные рейсы из РФ на курорты Красного моря
Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:46
2020-09-15T14:46
курорт
красное море
самолеты
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_57407ad2b6ea134a57ffb289615ce27f.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52729.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тысяч заграничных гостей, то есть в среднем ежедневно приезжали около 750 путешественников.Эксперты считают, что для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно Минтуризма проводит переговоры с зарубежными партнерами.Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российских отдыхающих. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а о регулярных рейсах на курорты Красного моря.Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о восстановлении регулярных полетов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.По мнению источников, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении.. Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
красное море
хургада
шарм-эш-шейх
москва
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2587d31dad27cca0ac573b12e8335658.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курорт, красное море, самолеты, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, москва, египет

В Египте рассчитывают на регулярные рейсы из РФ на курорты Красного моря

14:46 15.09.2020
1513
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Представители египетского туризма заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных, сообщает АТОР.
По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тысяч заграничных гостей, то есть в среднем ежедневно приезжали около 750 путешественников.
Эксперты считают, что для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно Минтуризма проводит переговоры с зарубежными партнерами.
Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российских отдыхающих. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а о регулярных рейсах на курорты Красного моря.
Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о восстановлении регулярных полетов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.
По мнению источников, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении..
Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Туризм
Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море
511009
ТуризмКурортКрасное моресамолетыТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхМоскваЕгипет
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о нелегитимности Лукашенко
Кроссовки
Названы самые важные витамины осенью
Российские рубли
Эксперт назвала риски введения почасового МРОТ
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым
Клавиатура компьютера
Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
Сотрудник полиции
В Подмосковье задержали стрелявшего по самолету мужчину
Алексей Навальный
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19
Венера-Д
"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Россия получила заявки от стран Африки о поставках вакцины "Спутник V"
Автомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Боррель оценил влияние ситуации с Навальным на отношения России и ЕС
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Мы должны вас беречь: Володин убеждает Терешкову работать удаленно
Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Операторы пояснили, почему продают билеты на неподтвержденные рейсы в ОАЭ
Коронавирус
Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния