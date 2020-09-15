https://ria.ru/20200915/donbass-1577290011.html

Глава ДНР назвал циничными высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал циничными высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T21:20

2020-09-15T21:20

2020-09-15T21:20

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

минск

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в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pushilin/" target="_blank" data-auto="true">Денис Пушилин</a> назвал циничными высказывания президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, по мнению Пушилина, массовые беспорядки ждут подконтрольную <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорию.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ДНР и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Он также выразил мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом."Судя по заявлениям украинского руководства, ситуация на Украине еще более гнетущая, чем ее себе представляют украинцы. Для получения очередного денежного транша от западных партнеров и маскировки реального положения Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет", - сказал РИА Новости Пушилин.По его словам, дыры в бюджете, неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни, а повышение тарифов на коммунальные услуги и снятие моратория на продажу земли "делают украинцев заложниками своего же государства"."При таком положении дел звучат заявления украинского президента о якобы имеющейся гуманитарной катастрофе в Донбассе, вызванной пандемией COVID-19. По меньшей мере эти высказывания циничны, так как Зеленским умалчивается тот факт, что Украина фиксирует антирекорды по количеству заболевших коронавирусом ежедневно. И эти цифры в разы выше тех показателей, которые мы имеем за все время пандемии", - отметил Пушилин.Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в ДНР "контролируема и стабильно позитивна"."Уверен, что украинское руководство будет и дальше манипулировать общественным сознанием, периодически прикрываясь жителями Донбасса. Этим они пытаются скрыть факт предательства национальных интересов своей страны в угоду заграничным кураторам. Так что Киеву стоит задуматься о том, что их ждут массовые беспорядки", - добавил глава ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/lugansk-1577277460.html

https://ria.ru/20200915/zelenskiy-1577270139.html

https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, минск, оон, в мире