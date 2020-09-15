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https://ria.ru/20200915/donbass-1577273105.html
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о жизни в республиках Донбасса
Депутат Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Малый посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посмотреть, как живут РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:04
2020-09-15T16:05
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
белоруссия
оон
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Малый посоветовал президенту Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> посмотреть, как живут люди на подконтрольных Киеву территориях, а не комментировать ситуацию в самопровозглашенных республиках Донбасса.Ранее Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung высказал мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть беспорядки из-за того, что люди там живут хуже, чем на остальной Украине."Заявления Зеленского считаю фейком, это попытка очередного пиара. Здесь уместна украинская поговорка "Нам не надо, чтобы мы жили хорошо и счастливо, нам надо, чтобы у соседа корова сдохла!" Не нужно смотреть по сторонам и комментировать, как мы в условиях шестилетней блокады и непризнанности стараемся выживать и восстанавливаться. Пусть посмотрят по сторонам в своих областях, где порезали и закрыли мощные производства, и безработица на Украине толкает людей на эмиграцию", - заявил Малый РИА Новости.Как подчеркнул депутат парламента <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a>, заявление Зеленского о том, что жители подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорий живут "сладко", не соответствует действительности.Малый заявил, что на подконтрольной Киеву территории растет стоимость продуктов. Он заявил, что Киев закупает свинину в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, а картофель завозят из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. По мнению депутата, разбалансировка рынка сельхозпродукции произошла из-за "засилья иностранных компаний в сельхозяйственном секторе". Также депутат уточнил, что в стране уничтожается тяжелая промышленность и машиностроение."Касательно общей ситуации, сами украинские политики признаются, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> стала страной-гастарбайтером из-за недальновидной политики внутреннего руководства и агрессивных устремлений западно-европейских стран. Украина стала некомфортной для своих граждан", - считает депутат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html
https://ria.ru/20200915/donbass-1577245424.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
белоруссия
украина
РИА Новости
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, белоруссия, оон, украина, в мире

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о жизни в республиках Донбасса

16:04 15.09.2020 (обновлено: 16:05 15.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Малый посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посмотреть, как живут люди на подконтрольных Киеву территориях, а не комментировать ситуацию в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Ранее Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung высказал мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть беспорядки из-за того, что люди там живут хуже, чем на остальной Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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"Заявления Зеленского считаю фейком, это попытка очередного пиара. Здесь уместна украинская поговорка "Нам не надо, чтобы мы жили хорошо и счастливо, нам надо, чтобы у соседа корова сдохла!" Не нужно смотреть по сторонам и комментировать, как мы в условиях шестилетней блокады и непризнанности стараемся выживать и восстанавливаться. Пусть посмотрят по сторонам в своих областях, где порезали и закрыли мощные производства, и безработица на Украине толкает людей на эмиграцию", - заявил Малый РИА Новости.
Как подчеркнул депутат парламента ЛНР, заявление Зеленского о том, что жители подконтрольных Киеву территорий живут "сладко", не соответствует действительности.
"Это наглая ложь. Хорошо живет он и его окружение. Простым украинцам живется тяжело… Уровень пенсий в Незалежной варьируется от 1,7 -1,8 тысячи гривен (60 – 65 долларов - ред), а коммунальные платежи в среднем за квартиру с отоплением составляют 2 тысячи гривен в месяц (более 70 долларов - ред.). Если человек живет один и получает минимальную пенсию, то ему ее не хватает даже на оплату ЖКХ. Этот человек обречен на нищенское существование", - пояснил собеседник агентства.
Малый заявил, что на подконтрольной Киеву территории растет стоимость продуктов. Он заявил, что Киев закупает свинину в Германии и Польше, а картофель завозят из Белоруссии. По мнению депутата, разбалансировка рынка сельхозпродукции произошла из-за "засилья иностранных компаний в сельхозяйственном секторе". Также депутат уточнил, что в стране уничтожается тяжелая промышленность и машиностроение.
"Касательно общей ситуации, сами украинские политики признаются, что Украина стала страной-гастарбайтером из-за недальновидной политики внутреннего руководства и агрессивных устремлений западно-европейских стран. Украина стала некомфортной для своих граждан", - считает депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 09:50
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийБелоруссияООНУкраинаВ мире
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