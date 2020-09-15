https://ria.ru/20200915/donbass-1577273105.html

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о жизни в республиках Донбасса

Депутат Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Малый посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посмотреть, как живут РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:04

2020-09-15T16:04

2020-09-15T16:05

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

белоруссия

оон

украина

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<strong>ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Малый посоветовал президенту Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> посмотреть, как живут люди на подконтрольных Киеву территориях, а не комментировать ситуацию в самопровозглашенных республиках Донбасса.Ранее Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung высказал мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть беспорядки из-за того, что люди там живут хуже, чем на остальной Украине."Заявления Зеленского считаю фейком, это попытка очередного пиара. Здесь уместна украинская поговорка "Нам не надо, чтобы мы жили хорошо и счастливо, нам надо, чтобы у соседа корова сдохла!" Не нужно смотреть по сторонам и комментировать, как мы в условиях шестилетней блокады и непризнанности стараемся выживать и восстанавливаться. Пусть посмотрят по сторонам в своих областях, где порезали и закрыли мощные производства, и безработица на Украине толкает людей на эмиграцию", - заявил Малый РИА Новости.Как подчеркнул депутат парламента <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a>, заявление Зеленского о том, что жители подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорий живут "сладко", не соответствует действительности.Малый заявил, что на подконтрольной Киеву территории растет стоимость продуктов. Он заявил, что Киев закупает свинину в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, а картофель завозят из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. По мнению депутата, разбалансировка рынка сельхозпродукции произошла из-за "засилья иностранных компаний в сельхозяйственном секторе". Также депутат уточнил, что в стране уничтожается тяжелая промышленность и машиностроение."Касательно общей ситуации, сами украинские политики признаются, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> стала страной-гастарбайтером из-за недальновидной политики внутреннего руководства и агрессивных устремлений западно-европейских стран. Украина стала некомфортной для своих граждан", - считает депутат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html

https://ria.ru/20200915/donbass-1577245424.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, белоруссия, оон, украина, в мире