https://ria.ru/20200915/donbass-1577245424.html

В ЛНР рассказали, что тормозит переговоры по Донбассу

Отказ Киева рассмотреть постановление о местных выборах оставляет переговоры в контактной группе по Донбассе в тупике, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:50

2020-09-15T09:50

2020-09-15T09:50

родион мирошник

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

борис грызлов

луганская область

минск

оон

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Отказ <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> рассмотреть постановление о местных выборах оставляет переговоры в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> в тупике, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе на переговорах <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a>.На брифинге в понедельник спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> заявил, что парламент на этой пленарной неделе не будет рассматривать никаких изменений в постановление о местных выборах."Сегодня и завтра пройдут переговоры в рамках контактной группы по Донбассу... Отказ от изменений (в постановлении о местных выборах - ред.) - это сохранение переговорного процесса в том же тупике, которым закончилось предыдущее заседание", - заявил Мирошник.По словам представителя ЛНР, на прошлом заседании контактной группы именно из-за таких действий Киева не было принято "ни одного окончательного решения".Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Кравчук</a> заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200914/ukraina-1577193718.html

https://ria.ru/20200912/donbass-1577126643.html

донецкая народная республика

луганская область

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, борис грызлов, луганская область, минск, оон, в мире