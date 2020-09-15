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https://ria.ru/20200915/dobrovinskiy-1577286435.html
Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский оценил появление нового защитника у актера. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:32
2020-09-15T19:32
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП, устроенном <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> оценил появление нового защитника у актера. Ранее стало известно, что во время обжалования приговора Ефремову в Мосгорсуде его интересы будет представлять Роман Филиппов. Новый представитель артиста решил не общаться с прессой в период работы с доверителем. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. От полученных травм он скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова

19:32 15.09.2020
18700
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский оценил появление нового защитника у актера.
"Я рад, что появился хороший коллега. Мне, конечно, будет не хватать господина Пашаева", — сказал он телеканалу "360".
Ранее стало известно, что во время обжалования приговора Ефремову в Мосгорсуде его интересы будет представлять Роман Филиппов. Новый представитель артиста решил не общаться с прессой в период работы с доверителем.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Чулпан Хаматова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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10372434
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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