https://ria.ru/20200915/dobrovinskiy-1577286435.html

Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский оценил появление нового защитника у актера. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:32

2020-09-15T19:32

2020-09-15T19:32

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП, устроенном <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> оценил появление нового защитника у актера. Ранее стало известно, что во время обжалования приговора Ефремову в Мосгорсуде его интересы будет представлять Роман Филиппов. Новый представитель артиста решил не общаться с прессой в период работы с доверителем. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. От полученных травм он скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.

https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия