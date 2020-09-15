Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский оценил появление нового защитника у актера.
"Я рад, что появился хороший коллега. Мне, конечно, будет не хватать господина Пашаева", — сказал он телеканалу "360".
Ранее стало известно, что во время обжалования приговора Ефремову в Мосгорсуде его интересы будет представлять Роман Филиппов. Новый представитель артиста решил не общаться с прессой в период работы с доверителем.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
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