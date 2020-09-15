https://ria.ru/20200915/degtyarev-1577263121.html

Михаил Дегтярев стал добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что был добровольцем на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:48

2020-09-15T13:48

2020-09-15T13:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

здоровье - общество

хабаровский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1400x0_80_0_0_dc79a0568c3469fb21fb0eacc9dbd88b.jpg

<strong>ХАБАРОВСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev" target="_blank">Михаил Дегтярев</a> рассказал, что был добровольцем на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.Вакцину в <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj" target="_blank">Хабаровский край</a> планируется завести к середине октября. Её поставкой займется "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи". По заявлению и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, первыми получат вакцину медицинские работники, которые работают в COVID-госпиталях.По данным регионального минздрава, всего в Хабаровском крае коронавирус выявлен у 10 993 человек, в настоящее время лечение проходят 2 056 человек, умерли 96 пациентов с COVID.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край, общество