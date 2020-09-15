Михаил Дегтярев стал добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19
13:48 15.09.2020 (обновлено: 13:52 15.09.2020)
113
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 15 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что был добровольцем на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.
"Я же был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки. Все нормально, даже температура не повысилась. Так что когда она придет, не бойтесь и, главное, берегите себя", - поделился впечатлением Дегтярев во вторник в своем аккаунте в Instagram.
Вакцину в Хабаровский край планируется завести к середине октября. Её поставкой займется "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи". По заявлению и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, первыми получат вакцину медицинские работники, которые работают в COVID-госпиталях.
По данным регионального минздрава, всего в Хабаровском крае коронавирус выявлен у 10 993 человек, в настоящее время лечение проходят 2 056 человек, умерли 96 пациентов с COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф