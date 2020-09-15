Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/degtyarev-1577263121.html
Михаил Дегтярев стал добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что был добровольцем на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:48
2020-09-15T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
здоровье - общество
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1400x0_80_0_0_dc79a0568c3469fb21fb0eacc9dbd88b.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev" target="_blank">Михаил Дегтярев</a> рассказал, что был добровольцем на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.Вакцину в <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj" target="_blank">Хабаровский край</a> планируется завести к середине октября. Её поставкой займется "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи". По заявлению и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, первыми получат вакцину медицинские работники, которые работают в COVID-госпиталях.По данным регионального минздрава, всего в Хабаровском крае коронавирус выявлен у 10 993 человек, в настоящее время лечение проходят 2 056 человек, умерли 96 пациентов с COVID.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_58:0:886:621_1400x0_80_0_0_c3998de9b042a2f85689bf918427e1a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край, общество

Михаил Дегтярев стал добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19

13:48 15.09.2020 (обновлено: 13:52 15.09.2020)
113
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что был добровольцем на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.

"Я же был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки. Все нормально, даже температура не повысилась. Так что когда она придет, не бойтесь и, главное, берегите себя", - поделился впечатлением Дегтярев во вторник в своем аккаунте в Instagram.

Вакцину в Хабаровский край планируется завести к середине октября. Её поставкой займется "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи". По заявлению и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, первыми получат вакцину медицинские работники, которые работают в COVID-госпиталях.
По данным регионального минздрава, всего в Хабаровском крае коронавирус выявлен у 10 993 человек, в настоящее время лечение проходят 2 056 человек, умерли 96 пациентов с COVID.
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 10:10Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о жалобах привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Кошка
Россельхознадзор рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для животных
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский потребовал привить депутатов от коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме раскритиковали политику США в отношении ООН
Производство вакцины от COVID-19
Филиппины закупят российскую или китайскую вакцину от COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
В Британии оценили российскую вакцину от коронавируса
Города мира. Женева
ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19
Жители Нанта в защитных масках
Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
Мужчина в медицинской повязке на улице Нью-Йорка
В США за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19
Здание министерства культуры РФ в Москве
В Казани откроют центр образования по информационным технологиям
Экспресс-тестирование на COVID-19
Оперштаб Москвы объяснил, почему растет число случаев коронавируса
Ликвидация мурала с Диджеями свободы в Минске
В Минске мужчина пытался помешать закрасить мурал с "Диджеями Свободы"
Мы должны вас беречь: Володин убеждает Терешкову работать удаленно
Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
Во Франции разрабатывают спрей для носа против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния