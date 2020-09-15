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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200915/bulling-1577245631.html
Подкаст "Это надолго": если ребёнка травят в школе
"Всё хорошо, это мы так играем", "она просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг — это насилие. Ненормально и недопустимо, когда дети обижают, оскорбляют, игнорируют "жертву" или портят ее вещи. Исход таких ситуаций часто зависит от того, как себя поведут взрослые и насколько быстро вмешаются в конфликт.
2020-09-15T11:00
2020-09-15T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": если ребёнка травят в школе
"Все хорошо, это мы так играем", "она просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг — это насилие. Ненормально и недопустимо, когда дети обижают, оскорбляют, игнорируют "жертву" или портят ее вещи. Исход таких ситуаций часто зависит от того, как себя поведут взрослые и насколько быстро вмешаются в конфликт.
Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&amp;utm_medium=ria&amp;utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" разбираемся, что считать травлей и почему агрессор нуждается в такой же помощи и поддержке, как и объект буллинга.По каким внешним и внутренним признакам понять, что ребёнка в классе начали травить? Почему это вообще происходит? Как отличить обычные конфликты, без которых невозможна ни одна коммуникация, от травли? Как мирно и конструктивно обсудить проблему с родителями "булли"?Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы <a href="http://травлинет.рф" target="_blank">"Травли.NET"</a> Марией Зеленовой.Что может сделать каждый из нас, чтобы предотвратить в школах ситуации травли, читайте <a href="https://family3.ru/articles/detskaya-travlya-chto-delat?utm_source=justclick&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=riabullying" target="_blank">здесь</a>.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/NSPgCi5NY34pPY1b9" target="_blank">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>2:20</strong> Сколько детей в России сталкиваются с травлей?<strong>3:00</strong> Что считать травлей и какие роли есть в буллинге?<strong>5:50</strong> Что лежит в основе буллинга и в чём разница между конфликтом и травлей?<strong>7:45</strong> Почему в какой-то момент внутри группы начинается травля одного?<strong>9:30</strong> "Почему именно я?" — вопрос, который всегда задаёт себе объект травли<strong>12:30</strong> Почему агрессор — такой же заложник ситуации и страдает не меньше других?<strong>13:30</strong> Как понять, что ребёнка травят?<strong>20:20</strong> Как родителям реагировать на травлю?<strong>22:20</strong> Как обсудить проблему с родителями булли?<strong>25:15</strong> Всегда ли в процесс травли необходимо вмешательство взрослых и что они должны в таком случае предпринять?<strong>28:20</strong> Можно ли исправить ситуацию и вернуть, как было?<strong>31:05</strong> Когда лучше забрать ребёнка из школы?<strong>33:00</strong> Какую помощь могут получить дети и родители, если они столкнулись с буллингом?<strong>36:30</strong> Когда пора писать письма в Министерство образования?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&amp;fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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60
аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": если ребёнка травят в школе

11:00 15.09.2020
6
Это надолго
Подкаст "Это надолго": если ребёнка травят в школе
11:00
"Всё хорошо, это мы так играем", "она просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг — это насилие. Ненормально и недопустимо, когда дети обижают, оскорбляют, игнорируют "жертву" или портят ее вещи. Исход таких ситуаций часто зависит от того, как себя поведут взрослые и насколько быстро вмешаются в конфликт.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что считать травлей и почему агрессор нуждается в такой же помощи и поддержке, как и объект буллинга.
По каким внешним и внутренним признакам понять, что ребёнка в классе начали травить? Почему это вообще происходит? Как отличить обычные конфликты, без которых невозможна ни одна коммуникация, от травли? Как мирно и конструктивно обсудить проблему с родителями "булли"?
Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.
Что может сделать каждый из нас, чтобы предотвратить в школах ситуации травли, читайте здесь.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
2:20 Сколько детей в России сталкиваются с травлей?
3:00 Что считать травлей и какие роли есть в буллинге?
5:50 Что лежит в основе буллинга и в чём разница между конфликтом и травлей?
7:45 Почему в какой-то момент внутри группы начинается травля одного?
9:30 "Почему именно я?" — вопрос, который всегда задаёт себе объект травли
12:30 Почему агрессор — такой же заложник ситуации и страдает не меньше других?
13:30 Как понять, что ребёнка травят?
20:20 Как родителям реагировать на травлю?
22:20 Как обсудить проблему с родителями булли?
25:15 Всегда ли в процесс травли необходимо вмешательство взрослых и что они должны в таком случае предпринять?
28:20 Можно ли исправить ситуацию и вернуть, как было?
31:05 Когда лучше забрать ребёнка из школы?
33:00 Какую помощь могут получить дети и родители, если они столкнулись с буллингом?
36:30 Когда пора писать письма в Министерство образования?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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