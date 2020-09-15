https://ria.ru/20200915/boyarskiy-1577287217.html
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:02
2020-09-15T20:02
2020-09-15T21:30
культура
шоу-бизнес
михаил боярский
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Актеру <a href="http://ria.ru/person_MikhailBojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Боярскому</a> стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом <a href="https://www.spb.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> "Комсомольская правда".Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее. Предположительно, у него поднялось давление. На опубликованных кадрах видно, что во время осмотра Боярский повалился на врача и ударился головой.По словам медика, сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку.
Егор Панкратов
С такими докторами врагов не надо....
66
Igor Rod'ko
Стоит нечаянно надавить на сонную артерию, чтобы получить такой результат. Стыдно, умный человек, а по врачам ходит.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, михаил боярский, общество