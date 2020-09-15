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https://ria.ru/20200915/boyarskiy-1577287217.html
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:02
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культура
шоу-бизнес
михаил боярский
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Актеру <a href="http://ria.ru/person_MikhailBojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Боярскому</a> стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом <a href="https://www.spb.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> "Комсомольская правда".Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее. Предположительно, у него поднялось давление. На опубликованных кадрах видно, что во время осмотра Боярский повалился на врача и ударился головой.По словам медика, сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку.
С такими докторами врагов не надо....
66
Стоит нечаянно надавить на сонную артерию, чтобы получить такой результат. Стыдно, умный человек, а по врачам ходит.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, михаил боярский, общество

Боярский потерял сознание во время медосмотра

20:02 15.09.2020 (обновлено: 21:30 15.09.2020)
27174
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее. Предположительно, у него поднялось давление. На опубликованных кадрах видно, что во время осмотра Боярский повалился на врача и ударился головой.
По словам медика, сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
277932125630
Обсудить 27
КультураШоу-бизнесМихаил БоярскийОбщество
Популярные комментарии
С такими докторами врагов не надо....
15 сентября, 20:20
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
32402127
Стоит нечаянно надавить на сонную артерию, чтобы получить такой результат. Стыдно, умный человек, а по врачам ходит.
15 сентября, 20:23
Igor Rod'koIgor Rod'ko
10510020
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