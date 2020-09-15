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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577286608.html
В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну
Минск пока не видит "добавленной стоимости" в визите действующего председателя ОБСЕ и услугах организации для налаживания внутриполитического диалога в стране,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:40
2020-09-15T19:58
протесты в белоруссии
жозеп боррель
обсе
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Минск пока не видит "добавленной стоимости" в визите действующего председателя <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a> и услугах организации для налаживания внутриполитического диалога в стране, заявил министр иностранных дел Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>, комментируя выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на слушаниях в Европарламенте.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.Он подчеркнул, что "на самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе"."Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, "добавленной стоимости" в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси", - подчеркнул глава МИД.Он заявил, что "белорусы сами справятся с этой задачей"."При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно", - подчеркнул Макей.Семнадцатого августа <a href="https://www.osce.org/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайт</a> ОБСЕ сообщил, что премьер Албании Эди Рама и глава МИД Швеции Анн Линде – действующий и вступающий в должность председатели организации – официально предложили властям Белоруссии прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции. Албанский премьер также предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200912/latushko-1577135449.html
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жозеп боррель, обсе, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну

19:40 15.09.2020 (обновлено: 19:58 15.09.2020)
2988
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Минск пока не видит "добавленной стоимости" в визите действующего председателя ОБСЕ и услугах организации для налаживания внутриполитического диалога в стране, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на слушаниях в Европарламенте.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.

"Что касается визита действующего председательства ОБСЕ... Конечно, удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Беларусь чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами (президента, которые прошли 9 августа - ред.). То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" - сказал министр.

Он подчеркнул, что "на самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе".
"Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, "добавленной стоимости" в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси", - подчеркнул глава МИД.
Он заявил, что "белорусы сами справятся с этой задачей".
"При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно", - подчеркнул Макей.
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Семнадцатого августа сайт ОБСЕ сообщил, что премьер Албании Эди Рама и глава МИД Швеции Анн Линде – действующий и вступающий в должность председатели организации – официально предложили властям Белоруссии прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции. Албанский премьер также предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельОБСЕВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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