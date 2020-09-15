https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577286608.html

В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну

Минск пока не видит "добавленной стоимости" в визите действующего председателя ОБСЕ и услугах организации для налаживания внутриполитического диалога в стране,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:40

2020-09-15T19:40

2020-09-15T19:58

протесты в белоруссии

жозеп боррель

обсе

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Минск пока не видит "добавленной стоимости" в визите действующего председателя <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a> и услугах организации для налаживания внутриполитического диалога в стране, заявил министр иностранных дел Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>, комментируя выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на слушаниях в Европарламенте.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.Он подчеркнул, что "на самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе"."Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, "добавленной стоимости" в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси", - подчеркнул глава МИД.Он заявил, что "белорусы сами справятся с этой задачей"."При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно", - подчеркнул Макей.Семнадцатого августа <a href="https://www.osce.org/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайт</a> ОБСЕ сообщил, что премьер Албании Эди Рама и глава МИД Швеции Анн Линде – действующий и вступающий в должность председатели организации – официально предложили властям Белоруссии прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции. Албанский премьер также предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200912/latushko-1577135449.html

https://ria.ru/20200915/ogovorka-1577285775.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, обсе, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире