В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну
19:40 15.09.2020 (обновлено: 19:58 15.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Минск пока не видит "добавленной стоимости" в визите действующего председателя ОБСЕ и услугах организации для налаживания внутриполитического диалога в стране, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на слушаниях в Европарламенте.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.
"Что касается визита действующего председательства ОБСЕ... Конечно, удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Беларусь чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами (президента, которые прошли 9 августа - ред.). То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" - сказал министр.
Он подчеркнул, что "на самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе".
"Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, "добавленной стоимости" в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси", - подчеркнул глава МИД.
Он заявил, что "белорусы сами справятся с этой задачей".
"При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно", - подчеркнул Макей.
Семнадцатого августа сайт ОБСЕ сообщил, что премьер Албании Эди Рама и глава МИД Швеции Анн Линде – действующий и вступающий в должность председатели организации – официально предложили властям Белоруссии прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции. Албанский премьер также предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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