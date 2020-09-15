МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом
19:28 15.09.2020 (обновлено: 20:58 15.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.
"Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также", - сказал Макей.
"Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", - подчеркнул глава белорусского МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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