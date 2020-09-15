Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577286196.html
МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом
Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:28
2020-09-15T20:58
протесты в белоруссии
жозеп боррель
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1400x0_80_0_0_8feeda787b86b34c65449f054a921100.jpg
<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозепа Борреля</a>.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября."Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", - подчеркнул глава белорусского МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/evrosoyuz-1577269120.html
Полтора миллиарда выпросили у России, после этого сразу включили свою картофельную многовекторность.......
28
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_297:0:3028:2048_1400x0_80_0_0_a2106c2570071efc4571456ed837646d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

19:28 15.09.2020 (обновлено: 20:58 15.09.2020)
6001
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.

"Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также", - сказал Макей.

"Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", - подчеркнул глава белорусского МИД.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:09Протесты в Белоруссии
ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
132321052
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Полтора миллиарда выпросили у России, после этого сразу включили свою картофельную многовекторность.......
15 сентября, 19:37
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2320102
Рекомендуем
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров дал разъяснения главе МИД Италии по ситуации с Навальным
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Президент США Дональд Трамп
Трамп уверен, что заключит сделку с Ираном в случае победы на выборах
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Здание Государственной думы
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против Белоруссии
Кадры розыскных мероприятий по факту убийства детей в Ярославской области
В Ярославской области ищут убийцу двух малолетних сестер
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Сотрудник полиции в суде
В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков жестко ответил на слова Трампа об устранении Асада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния