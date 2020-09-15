https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577286196.html

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:28

2020-09-15T19:28

2020-09-15T20:58

протесты в белоруссии

жозеп боррель

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозепа Борреля</a>.Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы. По его словам, <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября."Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", - подчеркнул глава белорусского МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/evrosoyuz-1577269120.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире