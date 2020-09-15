https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577268278.html

Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию

Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:59

2020-09-15T14:59

2020-09-15T14:59

протесты в белоруссии

латвия

белоруссия

в мире

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<strong>РИГА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс.Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР)."Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов. Желание переехать в Латвию изъявили 12 компаний", - рассказал Витенбергс.По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.

https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html

Арсений Новиков Сидели, сытно ели в своей стране. Как только ветерок подул, свинтили. Вот такие патриоты. У нас к сожалению в России таких не мало. 123

remal spb Майдан на Украине наши политики сделали своим безумием, причем дважды, теперь с тем же энтузиастом прыгают на те же грабли по всем вопросам, в первую очередь СМИ, ну и всё прочие. 70

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, белоруссия, в мире