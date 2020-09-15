https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577268278.html
Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:59
2020-09-15T14:59
2020-09-15T14:59
протесты в белоруссии
латвия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
<strong>РИГА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс.Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР)."Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов. Желание переехать в Латвию изъявили 12 компаний", - рассказал Витенбергс.По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.
https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html
Арсений Новиков
Сидели, сытно ели в своей стране. Как только ветерок подул, свинтили. Вот такие патриоты. У нас к сожалению в России таких не мало.
123
remal spb
Майдан на Украине наши политики сделали своим безумием, причем дважды, теперь с тем же энтузиастом прыгают на те же грабли по всем вопросам, в первую очередь СМИ, ну и всё прочие.
70
32
латвия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1400x0_80_0_0_12d3ed23f10041cb11fb01c6a87a3799.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, белоруссия, в мире