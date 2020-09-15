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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577268278.html
Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:59
2020-09-15T14:59
протесты в белоруссии
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>РИГА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс.Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР)."Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов. Желание переехать в Латвию изъявили 12 компаний", - рассказал Витенбергс.По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.
https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html
Сидели, сытно ели в своей стране. Как только ветерок подул, свинтили. Вот такие патриоты. У нас к сожалению в России таких не мало.
123
Майдан на Украине наши политики сделали своим безумием, причем дважды, теперь с тем же энтузиастом прыгают на те же грабли по всем вопросам, в первую очередь СМИ, ну и всё прочие.
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латвия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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латвия, белоруссия, в мире

Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию

14:59 15.09.2020
3446
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
CC0 / TBIT /
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РИГА, 15 сен – РИА Новости. Двенадцать белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию, заявил журналистам министра экономики республики Янис Витенбергс.
Для того, чтобы белорусские IT-компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).
"Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Белоруссии, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов. Желание переехать в Латвию изъявили 12 компаний", - рассказал Витенбергс.
По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.
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33503830167
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Протесты в БелоруссииЛатвияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сидели, сытно ели в своей стране. Как только ветерок подул, свинтили. Вот такие патриоты. У нас к сожалению в России таких не мало.
15 сентября, 15:03
Арсений НовиковАрсений Новиков
106001016
Майдан на Украине наши политики сделали своим безумием, причем дважды, теперь с тем же энтузиастом прыгают на те же грабли по всем вопросам, в первую очередь СМИ, ну и всё прочие.
15 сентября, 15:03
rsremal spb
14121448
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