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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко считает потенциально возможным диалог оппозиции с действующими властями республики,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:36
2020-09-15T13:36
протесты в белоруссии
мария колесникова
павел латушко
светлана алексиевич
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> считает потенциально возможным диалог оппозиции с действующими властями республики, но при ряде условий."Если будет избрана новая Центральная избирательная комиссия, которая заново проанализирует все результаты избирательной кампании, проведет независимый подсчет голосов, оценит нарушения действующего законодательства. Если власть возбудит, расследует и привлечет к ответственности виновных в массовых актах насилия, если власть прекратит задерживать людей только за право выходить на митинги, отпустит всех политических заключенных, тогда потенциально я как Павел Латушко видел бы такую возможность для диалога", - сказал Латушко в эфире Первого канала.При этом, по его мнению, действующий президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на это не пойдет.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html
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польша
белоруссия
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мария колесникова, павел латушко, светлана алексиевич, польша, белоруссия, в мире

Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии

13:36 15.09.2020
1796
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко считает потенциально возможным диалог оппозиции с действующими властями республики, но при ряде условий.
"Если будет избрана новая Центральная избирательная комиссия, которая заново проанализирует все результаты избирательной кампании, проведет независимый подсчет голосов, оценит нарушения действующего законодательства. Если власть возбудит, расследует и привлечет к ответственности виновных в массовых актах насилия, если власть прекратит задерживать людей только за право выходить на митинги, отпустит всех политических заключенных, тогда потенциально я как Павел Латушко видел бы такую возможность для диалога", - сказал Латушко в эфире Первого канала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 18:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
При этом, по его мнению, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на это не пойдет.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в Польшу.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаПавел ЛатушкоСветлана АлексиевичПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ты кто такой суслик?
15 сентября, 13:41
Арсений НовиковАрсений Новиков
1201010
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