В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Европы должен получить от России подтверждение, что она не будет вмешиваться в дела Белоруссии, заявил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.
"Я бы хотел получить от российских коллег подтверждение, очень четкое, в том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние выборы и дела суверенного государства... Хорошо бы, господин председатель, чтобы вы получили такие заверения от российских коллег, а мы должны поддерживать невоенное давление с тем, чтобы установить реальную демократию в Белоруссии, чтобы она действительно когда-нибудь стала членом Совета Европы", - сказал Гейл на заседании постоянного комитета ПАСЕ.
Глава британской делегации также заявил, что Совет Европы "должен рассмотреть возможную помощь России Белоруссии", при этом не уточнив, о какой конкретно помощи идет речь.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. ПАСЕ 16 сентября 1992 года предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Белоруссия 12 марта 1993 года подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Песков ранее во вторник заявил, что у предоставляемого Россией Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.