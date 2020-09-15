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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577260395.html
В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии
Совет Европы должен получить от России подтверждение, что она не будет вмешиваться в дела Белоруссии, заявил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:16
2020-09-15T13:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
совет европы
дмитрий песков
минск
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a> должен получить от России подтверждение, что она не будет вмешиваться в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава британской делегации в <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> Роджер Гейл."Я бы хотел получить от российских коллег подтверждение, очень четкое, в том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние выборы и дела суверенного государства... Хорошо бы, господин председатель, чтобы вы получили такие заверения от российских коллег, а мы должны поддерживать невоенное давление с тем, чтобы установить реальную демократию в Белоруссии, чтобы она действительно когда-нибудь стала членом Совета Европы", - сказал Гейл на заседании постоянного комитета ПАСЕ.Глава британской делегации также заявил, что Совет Европы "должен рассмотреть возможную помощь России Белоруссии", при этом не уточнив, о какой конкретно помощи идет речь.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. ПАСЕ 16 сентября 1992 года предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Белоруссия 12 марта 1993 года подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Песков ранее во вторник заявил, что у предоставляемого Россией Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/evrosoyuz-1576596639.html
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html
То есть он открыто заявляет, что они должны вмешиваться в дела Белоруссии и делать там, что хотят, а вот Россия должна дать гарантии невмешательства??? Это не просто двуличие, лицимерие или двойные стандарты, это просто неописуемо никак, кроме матерных слов.
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Пошли на фиг, клоуны...... Требуют они.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, совет европы, дмитрий песков, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии

13:16 15.09.2020
1259
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Европы должен получить от России подтверждение, что она не будет вмешиваться в дела Белоруссии, заявил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.
"Я бы хотел получить от российских коллег подтверждение, очень четкое, в том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние выборы и дела суверенного государства... Хорошо бы, господин председатель, чтобы вы получили такие заверения от российских коллег, а мы должны поддерживать невоенное давление с тем, чтобы установить реальную демократию в Белоруссии, чтобы она действительно когда-нибудь стала членом Совета Европы", - сказал Гейл на заседании постоянного комитета ПАСЕ.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:25Протесты в Белоруссии
В МИД России раскритиковали политику ЕС в отношении Белоруссии
Глава британской делегации также заявил, что Совет Европы "должен рассмотреть возможную помощь России Белоруссии", при этом не уточнив, о какой конкретно помощи идет речь.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. ПАСЕ 16 сентября 1992 года предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Белоруссия 12 марта 1993 года подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Песков ранее во вторник заявил, что у предоставляемого Россией Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Лукашенко: Если кому-то за границей хочется почесать руки, то Минск может почесать - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:06Протесты в Белоруссии
Лукашенко пригрозил "почесать руки" вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии
382101987
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСовет ЕвропыДмитрий ПесковМинскБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
То есть он открыто заявляет, что они должны вмешиваться в дела Белоруссии и делать там, что хотят, а вот Россия должна дать гарантии невмешательства??? Это не просто двуличие, лицимерие или двойные стандарты, это просто неописуемо никак, кроме матерных слов.
15 сентября, 13:21
Vanya DuplinVanya Duplin
6600000
Пошли на фиг, клоуны...... Требуют они.
15 сентября, 13:20
Арсений НовиковАрсений Новиков
5040000
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