https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577260395.html

В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии

Совет Европы должен получить от России подтверждение, что она не будет вмешиваться в дела Белоруссии, заявил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:16

2020-09-15T13:16

2020-09-15T13:16

протесты в белоруссии

александр лукашенко

совет европы

дмитрий песков

минск

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a> должен получить от России подтверждение, что она не будет вмешиваться в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава британской делегации в <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> Роджер Гейл."Я бы хотел получить от российских коллег подтверждение, очень четкое, в том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние выборы и дела суверенного государства... Хорошо бы, господин председатель, чтобы вы получили такие заверения от российских коллег, а мы должны поддерживать невоенное давление с тем, чтобы установить реальную демократию в Белоруссии, чтобы она действительно когда-нибудь стала членом Совета Европы", - сказал Гейл на заседании постоянного комитета ПАСЕ.Глава британской делегации также заявил, что Совет Европы "должен рассмотреть возможную помощь России Белоруссии", при этом не уточнив, о какой конкретно помощи идет речь.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. ПАСЕ 16 сентября 1992 года предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Белоруссия 12 марта 1993 года подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Песков ранее во вторник заявил, что у предоставляемого Россией Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/evrosoyuz-1576596639.html

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html

Vanya Duplin То есть он открыто заявляет, что они должны вмешиваться в дела Белоруссии и делать там, что хотят, а вот Россия должна дать гарантии невмешательства??? Это не просто двуличие, лицимерие или двойные стандарты, это просто неописуемо никак, кроме матерных слов. 66

Арсений Новиков Пошли на фиг, клоуны...... Требуют они. 54

13

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, совет европы, дмитрий песков, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире