Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html
ЕС изучит, в каких сферах можно заморозить отношения с Белоруссией
ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения должны быть заморожены, заявил на пленарном заседании Европарламента глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:35
2020-09-15T12:40
европарламент
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> ЕС пересматривает отношения с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, изучает сектора, в которых отношения должны быть заморожены, заявил на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Мы пересматриваем наши отношения с Белоруссией, мы изучаем сектора, контакты в которых должны быть заморожены", - сказал Боррель.При этом он отметил, что необходимо интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> считает прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html
https://ria.ru/20200915/sotrudnichestvo-1577249890.html
Звучит интересно, где мы не потеряем денег - заморозим, где можем потерять - не будем.
18
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9dc09e4ef888a04d9e73aae3109d7df3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС изучит, в каких сферах можно заморозить отношения с Белоруссией

12:35 15.09.2020 (обновлено: 12:40 15.09.2020)
5585
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения должны быть заморожены, заявил на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы пересматриваем наши отношения с Белоруссией, мы изучаем сектора, контакты в которых должны быть заморожены", - сказал Боррель.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:18Протесты в Белоруссии
Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее
При этом он отметил, что необходимо интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.
Евросоюз считает прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Минск - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 10:59Протесты в Белоруссии
Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
2813041151
Обсудить 8
ЕвропарламентЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Звучит интересно, где мы не потеряем денег - заморозим, где можем потерять - не будем.
15 сентября, 12:44
ooops70
1520001
Рекомендуем
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Светлана Тихановская
В Минске осудили признание в сейме Литвы Тихановской лидером Белоруссии
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии
Минск
Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
Алексей Навальный
В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
Жозеп Боррель
Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Киев
На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии
Американский военный
Американский военный вертолет разбился в Сирии
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния