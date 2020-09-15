https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html

ЕС изучит, в каких сферах можно заморозить отношения с Белоруссией

ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, изучает сектора, в которых отношения должны быть заморожены, заявил на пленарном заседании Европарламента глава... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:35

2020-09-15T12:35

2020-09-15T12:40

европарламент

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> ЕС пересматривает отношения с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, изучает сектора, в которых отношения должны быть заморожены, заявил на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Мы пересматриваем наши отношения с Белоруссией, мы изучаем сектора, контакты в которых должны быть заморожены", - сказал Боррель.При этом он отметил, что необходимо интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> считает прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html

https://ria.ru/20200915/sotrudnichestvo-1577249890.html

oops70 Звучит интересно, где мы не потеряем денег - заморозим, где можем потерять - не будем. 18

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире