https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html

Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее

ЕС хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее, до заседания Евросовета 24-25 сентября, заявил на пленарном заседании... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:18

2020-09-15T12:18

2020-09-15T12:37

европарламент

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

протесты в белоруссии

евросовет

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> ЕС хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> как можно скорее, до заседания <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> 24-25 сентября, заявил на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Мы принимаем санкции. Многие, кто участвовал в репрессиях, попадут под эти санкции. Мы изучаем в Совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции до Евросовета", - сказал он.Боррель отметил, что принимаемые санкции могут быть позднее расширены. "Если ситуация будет и дальше ухудшаться, могут быть приняты дополнительные санкции", - пояснил глава евродипломатии.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html

Алексей Веселин Их еще в августе принимать надо было 14

Петр Грин Куда спешишь, старичок? 11

4

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, евросовет, белоруссия, в мире