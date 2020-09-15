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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577254686.html
Совет Европы призвал Минск начать диалог с гражданским обществом
Совет Европы призвал власти Белоруссии начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с привлечением гражданского общества, сообщил на заседании... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:05
2020-09-15T21:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
совет европы
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совет Европы</a> призвал власти Белоруссии начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с привлечением гражданского общества, сообщил на заседании постоянного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sove" target="_blank">ПАСЕ</a> представитель страны-председателя в уставном органе совета - комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, совет европы, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Совет Европы призвал Минск начать диалог с гражданским обществом

12:05 15.09.2020 (обновлено: 21:10 15.09.2020)
620
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Европы призвал власти Белоруссии начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с привлечением гражданского общества, сообщил на заседании постоянного комитета ПАСЕ представитель страны-председателя в уставном органе совета - комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.

"В случае Белоруссии... мы призвали белорусские власти и все заинтересованные стороны начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с полным привлечением гражданского общества, с тем чтобы провести реформы, которые пойдут на благо белорусскому народу", - сказал Варвициотис.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСовет ЕвропыБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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