https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577254686.html

Совет Европы призвал Минск начать диалог с гражданским обществом

Совет Европы призвал власти Белоруссии начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с привлечением гражданского общества, сообщил на заседании... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:05

2020-09-15T12:05

2020-09-15T21:10

протесты в белоруссии

александр лукашенко

совет европы

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совет Европы</a> призвал власти Белоруссии начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с привлечением гражданского общества, сообщил на заседании постоянного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sove" target="_blank">ПАСЕ</a> представитель страны-председателя в уставном органе совета - комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, совет европы, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире