Совет Европы призвал Минск начать диалог с гражданским обществом
12:05 15.09.2020 (обновлено: 21:10 15.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Европы призвал власти Белоруссии начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с привлечением гражданского общества, сообщил на заседании постоянного комитета ПАСЕ представитель страны-председателя в уставном органе совета - комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.
"В случае Белоруссии... мы призвали белорусские власти и все заинтересованные стороны начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с полным привлечением гражданского общества, с тем чтобы провести реформы, которые пойдут на благо белорусскому народу", - сказал Варвициотис.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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