https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577253319.html

Россия отвела силовиков от белорусской границы

Российские военные из резерва для Белоруссии возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал "Россия 24". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:48

2020-09-15T11:48

2020-09-15T12:16

дмитрий песков

сочи

белоруссия

минский автомобильный завод

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские военные из резерва для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал <a href="https://www.vesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.На видео показаны силовики, стоящие перед автобусами и грузовиками <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a> и КамАЗ, затем колонна в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками движется по трассе.О том, что Москва отзывает резерв, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Подразделения были собраны по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко в связи с начавшимися в республике протестами после выборов 9 августа. Владимир Путин подчеркивал, что силы задействуют только в крайнем случае ("если экстремистские элементы перейдут границы и начнут разбой"), но это не понадобилось.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577248678.html

Игорь Земский А Гуайдовская сегодня скажет, что ее призывы к Путину возымели силу 52

Арсений Новиков Хорошо. 30

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сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, сочи, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире