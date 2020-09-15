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https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577253319.html
Россия отвела силовиков от белорусской границы
Российские военные из резерва для Белоруссии возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал "Россия 24". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:48
2020-09-15T12:16
дмитрий песков
сочи
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские военные из резерва для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал <a href="https://www.vesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.На видео показаны силовики, стоящие перед автобусами и грузовиками <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a> и КамАЗ, затем колонна в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками движется по трассе.О том, что Москва отзывает резерв, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Подразделения были собраны по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко в связи с начавшимися в республике протестами после выборов 9 августа. Владимир Путин подчеркивал, что силы задействуют только в крайнем случае ("если экстремистские элементы перейдут границы и начнут разбой"), но это не понадобилось.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577248678.html
А Гуайдовская сегодня скажет, что ее призывы к Путину возымели силу
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сочи
белоруссия
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дмитрий песков, сочи, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Россия отвела силовиков от белорусской границы

11:48 15.09.2020 (обновлено: 12:16 15.09.2020)
19343
© Россия 24Сосредоточенные у белорусской границы российские силовики возвращаются в места постоянной дислокации. Кадр видео
Сосредоточенные у белорусской границы российские силовики возвращаются в места постоянной дислокации. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Россия 24
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские военные из резерва для Белоруссии возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал "Россия 24".
На видео показаны силовики, стоящие перед автобусами и грузовиками МАЗ и КамАЗ, затем колонна в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками движется по трассе.
О том, что Москва отзывает резерв, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Подразделения были собраны по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко в связи с начавшимися в республике протестами после выборов 9 августа. Владимир Путин подчеркивал, что силы задействуют только в крайнем случае ("если экстремистские элементы перейдут границы и начнут разбой"), но это не понадобилось.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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3751899122
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Дмитрий ПесковСочиБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
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Арсений НовиковАрсений Новиков
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