https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577251807.html

В Минске осудили признание в сейме Литвы Тихановской лидером Белоруссии

Попытка депутатов Сейма Литвы признать экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую "лидером народа Беларуси" выходит за рамки здравого... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:27

2020-09-15T11:27

2020-09-15T11:38

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Попытка депутатов Сейма Литвы признать экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> "лидером народа Беларуси" выходит за рамки здравого смысла и нарушает международное право, говорится в распространенном во вторник комментарии президиума Совета Республики (верхней палаты) парламента Белоруссии.Ранее сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны"."Попытка литовских депутатов назначить "лидера народа Беларуси" и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику", - сказано в комментарии, имеющемся в распоряжении у РИА Новости.В верхней палате белорусского парламента подчеркнули, что соответствующая резолюция Сейма <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> от 10 сентября 2020 года "не соответствует духу добрососедства между нашими странами и универсальным парламентским принципам". "Особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Республики Беларусь", - подчеркивается в комментарии.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> выразили уверенность в том, что отношения <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и Литвы могут плодотворно развиваться "только на основе взаимного уважения, конструктивного всестороннего сотрудничества, включая межпарламентское взаимодействие, и невмешательства во внутренние дела".Ранее глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

Alex Smolov Так послов нужно высылать. Тогда т будет уважение. 34

Александр Горшенин Королева сковородки 13

8

минск

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, литва, в мире