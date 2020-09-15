Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577251807.html
В Минске осудили признание в сейме Литвы Тихановской лидером Белоруссии
Попытка депутатов Сейма Литвы признать экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую "лидером народа Беларуси" выходит за рамки здравого... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:27
2020-09-15T11:38
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_0:58:2872:1674_1400x0_80_0_0_546264512ff438dfc90584e3885bf362.jpg
<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Попытка депутатов Сейма Литвы признать экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> "лидером народа Беларуси" выходит за рамки здравого смысла и нарушает международное право, говорится в распространенном во вторник комментарии президиума Совета Республики (верхней палаты) парламента Белоруссии.Ранее сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны"."Попытка литовских депутатов назначить "лидера народа Беларуси" и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику", - сказано в комментарии, имеющемся в распоряжении у РИА Новости.В верхней палате белорусского парламента подчеркнули, что соответствующая резолюция Сейма <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> от 10 сентября 2020 года "не соответствует духу добрососедства между нашими странами и универсальным парламентским принципам". "Особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Республики Беларусь", - подчеркивается в комментарии.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> выразили уверенность в том, что отношения <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и Литвы могут плодотворно развиваться "только на основе взаимного уважения, конструктивного всестороннего сотрудничества, включая межпарламентское взаимодействие, и невмешательства во внутренние дела".Ранее глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
Так послов нужно высылать. Тогда т будет уважение.
34
Королева сковородки
13
8
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_b24682ae6148608cb3f10c40a1052894.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, литва, в мире

В Минске осудили признание в сейме Литвы Тихановской лидером Белоруссии

11:27 15.09.2020 (обновлено: 11:38 15.09.2020)
17006
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Попытка депутатов Сейма Литвы признать экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую "лидером народа Беларуси" выходит за рамки здравого смысла и нарушает международное право, говорится в распространенном во вторник комментарии президиума Совета Республики (верхней палаты) парламента Белоруссии.
Ранее сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия белорусского лидера Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 07:48Протесты в Белоруссии
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
"Попытка литовских депутатов назначить "лидера народа Беларуси" и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику", - сказано в комментарии, имеющемся в распоряжении у РИА Новости.
В верхней палате белорусского парламента подчеркнули, что соответствующая резолюция Сейма Литвы от 10 сентября 2020 года "не соответствует духу добрососедства между нашими странами и универсальным парламентским принципам". "Особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Республики Беларусь", - подчеркивается в комментарии.
В Минске выразили уверенность в том, что отношения Белоруссии и Литвы могут плодотворно развиваться "только на основе взаимного уважения, конструктивного всестороннего сотрудничества, включая межпарламентское взаимодействие, и невмешательства во внутренние дела".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 13:21
Тихановская обратилась к Путину
1391216427
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинскБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Так послов нужно высылать. Тогда т будет уважение.
15 сентября, 11:46
ASAlex Smolov
3200002
Королева сковородки
15 сентября, 12:04
АГАлександр Горшенин
1120000
Рекомендуем
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС изучит, в каких сферах можно заморозить отношения с Белоруссией
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины рассказали о последствиях ослабления Лукашенко для Киева
Минск
Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
Валерий Цепкало
Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Мужчина напал на сотрудников милиции в Минске. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга
ПВО
Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния