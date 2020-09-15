В Минске осудили признание в сейме Литвы Тихановской лидером Белоруссии
11:27 15.09.2020 (обновлено: 11:38 15.09.2020)
17006
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Попытка депутатов Сейма Литвы признать экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую "лидером народа Беларуси" выходит за рамки здравого смысла и нарушает международное право, говорится в распространенном во вторник комментарии президиума Совета Республики (верхней палаты) парламента Белоруссии.
Ранее сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия белорусского лидера Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны".
"Попытка литовских депутатов назначить "лидера народа Беларуси" и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику", - сказано в комментарии, имеющемся в распоряжении у РИА Новости.
В верхней палате белорусского парламента подчеркнули, что соответствующая резолюция Сейма Литвы от 10 сентября 2020 года "не соответствует духу добрососедства между нашими странами и универсальным парламентским принципам". "Особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Республики Беларусь", - подчеркивается в комментарии.
В Минске выразили уверенность в том, что отношения Белоруссии и Литвы могут плодотворно развиваться "только на основе взаимного уважения, конструктивного всестороннего сотрудничества, включая межпарламентское взаимодействие, и невмешательства во внутренние дела".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
14 сентября, 13:21Тихановская обратилась к Путину