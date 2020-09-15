https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577249758.html

В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство

Ряд стран хотят внести раскол в Союзном государстве Белоруссии и России, разорвать отношения Минска и Москвы во всех сферах деятельности, заявил начальник... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:57

2020-09-15T10:57

2020-09-15T10:57

союзное государство

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Ряд стран хотят внести раскол в Союзном государстве Белоруссии и России, разорвать отношения <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во всех сферах деятельности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Олег Воинов."Политики братской нам <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> также присоединились к главам вышеназванных государств (<a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> – ред.) в стремлении выступить посредниками в урегулировании ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> и "подсказать" руководству нашей страны "правильные и эффективные" шаги в данном направлении… Все подобные действия и заявления наших соседей имеют под собой одну направленность - внести раскол в Союзном государстве, разорвать отношения Республики Беларусь и <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> во всех сферах деятельности", - говорится в заявлении Воинова, размещенном во вторник на сайте минобороны.При этом представитель ведомства обратил внимание, что, по мнению ряда политических деятелей и аналитических обозревателей, в сложившейся обстановке "четко прослеживается так называемый украинский сценарий 2014 года".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> и Украины.

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577248678.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире