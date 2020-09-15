https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577248678.html

В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы

Минск не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:40

2020-09-15T10:40

2020-09-15T10:40

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белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в случае открытой военной агрессии в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов."В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. И то, что раньше мы не считали угрозой в нынешних условиях, принимает совсем другое значение", - говорится в его статье, опубликованной на сайте минобороны.Более того, подчеркнул он, "среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта".

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, минск, белоруссия, в мире