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В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Минск не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:40
2020-09-15T10:40
одкб
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в случае открытой военной агрессии в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов."В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. И то, что раньше мы не считали угрозой в нынешних условиях, принимает совсем другое значение", - говорится в его статье, опубликованной на сайте минобороны.Более того, подчеркнул он, "среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта".
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одкб, минск, белоруссия, в мире

В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы

10:40 15.09.2020
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CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Вид на здание дворца независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Минск не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной агрессии в отношении Белоруссии, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.
"В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. И то, что раньше мы не считали угрозой в нынешних условиях, принимает совсем другое значение", - говорится в его статье, опубликованной на сайте минобороны.
Более того, подчеркнул он, "среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта".
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2400022
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