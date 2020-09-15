https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577242828.html
Володин заявил, что белорусы должны сами решить судьбу своей страны
Граждане Белоруссии должны сами решить судьбу своей страны, они - источник власти, а не американцы и литовцы, заявил председатель Государственной думы РФ... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:44
2020-09-15T08:44
2020-09-15T08:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
вячеслав володин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Граждане <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должны сами решить судьбу своей страны, они - источник власти, а не американцы и литовцы, заявил председатель Государственной думы РФ <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Граждане Белоруссии должны решить судьбу своей страны. Они – источник власти. Не американцам, не полякам, не литовцам и не другим странам решать судьбу Белоруссии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/putin-1577221260.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, вячеслав володин, белоруссия, в мире