https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577242828.html

Володин заявил, что белорусы должны сами решить судьбу своей страны

Граждане Белоруссии должны сами решить судьбу своей страны, они - источник власти, а не американцы и литовцы, заявил председатель Государственной думы РФ... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:44

2020-09-15T08:44

2020-09-15T08:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

вячеслав володин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:80:1728:1052_1400x0_80_0_0_c9403232d224d8c3268d909e98a893f7.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Граждане <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должны сами решить судьбу своей страны, они - источник власти, а не американцы и литовцы, заявил председатель Государственной думы РФ <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Граждане Белоруссии должны решить судьбу своей страны. Они – источник власти. Не американцам, не полякам, не литовцам и не другим странам решать судьбу Белоруссии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200914/putin-1577221260.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, вячеслав володин, белоруссия, в мире