https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html

Apple представила новые модели умных часов

Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:23

2020-09-15T20:23

2020-09-16T02:28

риа наука

тим кук

apple

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577287849_0:1:1277:719_1400x0_80_0_0_2a0b6e0e7346950d50d2bb25d05b98e2.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации "яблочной" корпорации.В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном.Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение "Кислород в крови" даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.

Make Yellowstone Great Again Сейчас более актуально приложение "Новичок в крови" 33

валерий голубев Интересно, в конце года, если подскочит "зеленый, за сколько "деревянных" смогут купить эти часики НАШИ "астматики"... ?! 14

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тим кук, apple, технологии