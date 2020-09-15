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https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html
Apple представила новые модели умных часов
Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:23
2020-09-16T02:28
риа наука
тим кук
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации "яблочной" корпорации.В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном.Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение "Кислород в крови" даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.
Сейчас более актуально приложение "Новичок в крови"
33
Интересно, в конце года, если подскочит "зеленый, за сколько "деревянных" смогут купить эти часики НАШИ "астматики"... ?!
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РИА Новости
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353
60
тим кук, apple, технологии

Apple представила новые модели умных часов

20:23 15.09.2020 (обновлено: 02:28 16.09.2020)
21084
© AppleApple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации "яблочной" корпорации.
В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.
Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном.
Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.
Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение "Кислород в крови" даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.
36332557
Обсудить 8
РИА НаукаТим КукAppleТехнологии
Популярные комментарии
Сейчас более актуально приложение "Новичок в крови"
15 сентября, 21:38
MYMake Yellowstone Great Again
940041
Интересно, в конце года, если подскочит "зеленый, за сколько "деревянных" смогут купить эти часики НАШИ "астматики"... ?!
15 сентября, 20:41
валерий голубеввалерий голубев
911003
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