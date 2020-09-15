https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html
Apple представила новые модели умных часов
Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:23
2020-09-15T20:23
2020-09-16T02:28
риа наука
тим кук
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577287849_0:1:1277:719_1400x0_80_0_0_2a0b6e0e7346950d50d2bb25d05b98e2.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации "яблочной" корпорации.В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном.Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение "Кислород в крови" даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.
Make Yellowstone Great Again
Сейчас более актуально приложение "Новичок в крови"
33
валерий голубев
Интересно, в конце года, если подскочит "зеленый, за сколько "деревянных" смогут купить эти часики НАШИ "астматики"... ?!
14
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577287849_158:0:1119:721_1400x0_80_0_0_1152480d490e51116c84399cd33773ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тим кук, apple, технологии
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch. Шестая версия популярного гаджета была показана на сегодняшней презентации "яблочной" корпорации.
В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.
Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном.
Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.
Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение "Кислород в крови" даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.