https://ria.ru/20200915/aeroflot-1577291187.html

"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T22:14

2020-09-15T22:14

2020-09-15T22:14

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей, следует из данных на сайте перевозчика.Перевозка животных в салоне самолёта между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России, с 15 сентября выросла с 3750 рублей до 5000 рублей. На рейсах из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стоимость выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 120 долларов (9000 рублей). На рейсах в США, на <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубу</a> и обратно, из ряда пунктов <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> и обратно стоимость составит 120 евро (10 680 рублей) вместо прежних 75 (6675 рублей).Стоимость перевозки животных в салоне между пунктами внутри европейской части России и между пунктами внутри азиатской части не изменилась - она составляет 3750 рублей. Также не изменилась стоимость на других международных рейсах, кроме упомянутых выше - 75 евро (6675 рублей).Стоимость перевозки животных в багажном отсеке с 15 сентября также выросла. Между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России - также с 3750 рублей до 5000 рублей. На рейсах из США стоимость выросла с 75 долларов (5625 рублей) до 200 (15000 рублей). На рейсах в США, на Кубу и обратно, в ряд пунктов Азии и обратно - с 75 евро (6675 рублей) до 200 (17800). Стоимость перевозки на остальных международных рейсах осталась той же - 75 евро (6675 рублей), не изменилась она и на рейсах внутри европейской или внутри азиатской части РФ - 3750 рублей."Аэрофлот" ранее сообщил, что ввел новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.

https://ria.ru/20200914/aeroflot-1577237397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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