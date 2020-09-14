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Забайкальский край
https://ria.ru/20200914/zhkkh-1577202596.html
Реконструкцию электросетей проведут в селях Забайкалья
Реконструкцию дизельных электростанций и электросетей планируется провести в 2020-2021 годах в ряде населённых пунктов Забайкалья, изолированных от единой... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:54
2020-09-14T11:54
забайкальский край
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<strong>ЧИТА, 14 сен - РИА Новости</strong>. Реконструкцию дизельных электростанций и электросетей планируется провести в 2020-2021 годах в ряде населённых пунктов Забайкалья, изолированных от единой энергосистемы поселений, сообщил на публичном отчёте министр <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_ZHKKH" target="_blank">ЖКХ</a> и энергетики края Илья Золотухин.Он добавил, что снижение выпадающих доходов за счёт экономии дизельного топлива по окончании срока окупаемости проекта составит порядка 137 миллионов рублей ежегодно.Отчеты краевых органов власти перед жителями Забайкалья проходят с 7 по 16 сентября по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова. Их цель - проинформировать о проведенной работе, получить обратную связь от населения для корректировки планов министерств и ведомств.
https://ria.ru/20200818/1575939506.html
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жкх

Реконструкцию электросетей проведут в селях Забайкалья

11:54 14.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Реконструкцию дизельных электростанций и электросетей планируется провести в 2020-2021 годах в ряде населённых пунктов Забайкалья, изолированных от единой энергосистемы поселений, сообщил на публичном отчёте министр ЖКХ и энергетики края Илья Золотухин.
"Уже в декабре работы по строительству объектов, позволяющих обеспечить потребителей энергоснабжением 24 часа в сутки, начнутся в Тунгокочене, Кыкере, Акиме. В 16 других населённых пунктах - во втором квартале 2021 года. Стоимость проекта составит 505 миллионов рублей(без НДС)", - привели в пресс-службе правительства Забайкальского края слова Золотухина.
Он добавил, что снижение выпадающих доходов за счёт экономии дизельного топлива по окончании срока окупаемости проекта составит порядка 137 миллионов рублей ежегодно.
Отчеты краевых органов власти перед жителями Забайкалья проходят с 7 по 16 сентября по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова. Их цель - проинформировать о проведенной работе, получить обратную связь от населения для корректировки планов министерств и ведомств.
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