https://ria.ru/20200914/zhkkh-1577202596.html

Реконструкцию электросетей проведут в селях Забайкалья

Реконструкцию дизельных электростанций и электросетей планируется провести в 2020-2021 годах в ряде населённых пунктов Забайкалья, изолированных от единой... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:54

2020-09-14T11:54

2020-09-14T11:54

забайкальский край

жкх

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<strong>ЧИТА, 14 сен - РИА Новости</strong>. Реконструкцию дизельных электростанций и электросетей планируется провести в 2020-2021 годах в ряде населённых пунктов Забайкалья, изолированных от единой энергосистемы поселений, сообщил на публичном отчёте министр <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_ZHKKH" target="_blank">ЖКХ</a> и энергетики края Илья Золотухин.Он добавил, что снижение выпадающих доходов за счёт экономии дизельного топлива по окончании срока окупаемости проекта составит порядка 137 миллионов рублей ежегодно.Отчеты краевых органов власти перед жителями Забайкалья проходят с 7 по 16 сентября по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова. Их цель - проинформировать о проведенной работе, получить обратную связь от населения для корректировки планов министерств и ведомств.

https://ria.ru/20200818/1575939506.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх