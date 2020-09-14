https://ria.ru/20200914/zerno-1577212593.html

В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна

В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна, в в целом по региону работы по уборке выполнены на 90%, сообщает департамент АПК региона. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:38

2020-09-14T14:38

2020-09-14T14:38

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюменский район

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<strong>ТЮМЕНЬ, 14 сен - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна, в в целом по региону работы по уборке выполнены на 90%, сообщает департамент АПК региона.Средняя урожайность составила 21 центнер с гектара. Первыми уборку зерновых, зернобобовых и технических культур полностью завершили в Сладковском и <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тюменском районах</a>."Первыми в области вы справились с важнейшей задачей — завершили уборку хлеба и зерновых. Почти 17 тысяч тонн зерна – хороший результат в аномально жарких и засушливых погодных условиях текущего года. Еще одно доказательство того, что в регионе трудятся профессионалы, преданные своему делу", – привели в департаменте слова поздравления губернатора Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александра Моора</a> аграриям Сладковского района.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Сладковском районе составил почти 16 тысяч 835 тонн бункерного веса. Технических культур собрано 98 тонн бункерного веса. Засыпка семян яровых зерновых и зернобобовых под посев 2021 года в районе проведена в полном объеме, в настоящее время аграрии осуществляют основную осеннюю обработку почвы. Как отметили в департаменте, одновременно в регионе продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофеля собрано более 114 тысяч тонн, овощей — почти 18 тысяч тонн. Обмолот технических культур проведен на площади 13 тысяч гектаров – 57% от плана. Валовой сбор при урожайности 14 центнеров с гектара составил больше 18 тысяч тонн.

https://ria.ru/20200817/1575902511.html

тюменская область

тюменский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область, тюменский район