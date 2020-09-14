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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200914/zerno-1577212593.html
В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна
В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна, в в целом по региону работы по уборке выполнены на 90%, сообщает департамент АПК региона. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:38
2020-09-14T14:38
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюменский район
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<strong>ТЮМЕНЬ, 14 сен - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна, в в целом по региону работы по уборке выполнены на 90%, сообщает департамент АПК региона.Средняя урожайность составила 21 центнер с гектара. Первыми уборку зерновых, зернобобовых и технических культур полностью завершили в Сладковском и <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тюменском районах</a>."Первыми в области вы справились с важнейшей задачей — завершили уборку хлеба и зерновых. Почти 17 тысяч тонн зерна – хороший результат в аномально жарких и засушливых погодных условиях текущего года. Еще одно доказательство того, что в регионе трудятся профессионалы, преданные своему делу", – привели в департаменте слова поздравления губернатора Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александра Моора</a> аграриям Сладковского района.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Сладковском районе составил почти 16 тысяч 835 тонн бункерного веса. Технических культур собрано 98 тонн бункерного веса. Засыпка семян яровых зерновых и зернобобовых под посев 2021 года в районе проведена в полном объеме, в настоящее время аграрии осуществляют основную осеннюю обработку почвы. Как отметили в департаменте, одновременно в регионе продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофеля собрано более 114 тысяч тонн, овощей — почти 18 тысяч тонн. Обмолот технических культур проведен на площади 13 тысяч гектаров – 57% от плана. Валовой сбор при урожайности 14 центнеров с гектара составил больше 18 тысяч тонн.
https://ria.ru/20200817/1575902511.html
тюменская область
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александр моор, тюменская область, тюменский район

В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна

14:38 14.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЮМЕНЬ, 14 сен - РИА Новости. В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна, в в целом по региону работы по уборке выполнены на 90%, сообщает департамент АПК региона.
Средняя урожайность составила 21 центнер с гектара. Первыми уборку зерновых, зернобобовых и технических культур полностью завершили в Сладковском и Тюменском районах.
"Первыми в области вы справились с важнейшей задачей — завершили уборку хлеба и зерновых. Почти 17 тысяч тонн зерна – хороший результат в аномально жарких и засушливых погодных условиях текущего года. Еще одно доказательство того, что в регионе трудятся профессионалы, преданные своему делу", – привели в департаменте слова поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора аграриям Сладковского района.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Сладковском районе составил почти 16 тысяч 835 тонн бункерного веса. Технических культур собрано 98 тонн бункерного веса. Засыпка семян яровых зерновых и зернобобовых под посев 2021 года в районе проведена в полном объеме, в настоящее время аграрии осуществляют основную осеннюю обработку почвы.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 16:47Тюменская область
В Тюменской области к уборке урожая готово 100% сельхозтехники
Как отметили в департаменте, одновременно в регионе продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофеля собрано более 114 тысяч тонн, овощей — почти 18 тысяч тонн. Обмолот технических культур проведен на площади 13 тысяч гектаров – 57% от плана. Валовой сбор при урожайности 14 центнеров с гектара составил больше 18 тысяч тонн.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюменский район
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