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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/zarplaty-1577214913.html
Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в интервью журналу Le Figaro рассказал, как собирается лишить милицию зарплаты. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:05
2020-09-14T15:05
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> в интервью журналу <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Figaro</a> рассказал, как собирается лишить милицию зарплаты. Политик выступил за умышленное ослабление экономики страны через покупку иностранной валюты и неуплату налогов. Цепкало отметил, что в белорусской милиции работает больше людей, чем в университетах преподавателей. Политик признал, что предложенный им "план" приведет к ослаблению экономики. Он не уточнил, как это скажется на благосостоянии белорусов, но обратил внимание на события в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> в 80-е годы. Тогда в стране проходили массовые забастовки рабочих с целью добиться создания независимых профсоюзов. Цепкало пояснил, что после этих стачек Польша смогла восстановиться и стала "одной из самых развитых европейских стран". Ситуация в БелоруссииПротивники президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил с результатом 80,1% голосов.В первые дни протестов для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны более шести тысяч человек. Затем правоохранительные органы отказались от силовых методов.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как по будням, так и по выходным. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/ekonomika-belarus-1577213007.html
А так же не смогут платить врачам, учителям, пожарникам, военным и т.д. всем тем, кто на гос. службе.... Гениально товарищи оппозиционеры, это точно во благо народу!
120
95% населения страны как-то даже язык не поворачивается назвать ОППОЗИЦИЕЙ ))
105
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польша
белоруссия
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валерий цепкало, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты

15:05 14.09.2020
46863
© REUTERS / Kacper PempelВалерий Цепкало
Валерий Цепкало - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Kacper Pempel
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в интервью журналу Le Figaro рассказал, как собирается лишить милицию зарплаты.
Политик выступил за умышленное ослабление экономики страны через покупку иностранной валюты и неуплату налогов.
"Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции", — объяснил он свой "план".
Цепкало отметил, что в белорусской милиции работает больше людей, чем в университетах преподавателей.
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Политик признал, что предложенный им "план" приведет к ослаблению экономики. Он не уточнил, как это скажется на благосостоянии белорусов, но обратил внимание на события в Польше в 80-е годы. Тогда в стране проходили массовые забастовки рабочих с целью добиться создания независимых профсоюзов. Цепкало пояснил, что после этих стачек Польша смогла восстановиться и стала "одной из самых развитых европейских стран".

Ситуация в Белоруссии

Противники президента Александра Лукашенко протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил с результатом 80,1% голосов.
В первые дни протестов для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны более шести тысяч человек. Затем правоохранительные органы отказались от силовых методов.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как по будням, так и по выходным. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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40556543158
Обсудить 31
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А так же не смогут платить врачам, учителям, пожарникам, военным и т.д. всем тем, кто на гос. службе.... Гениально товарищи оппозиционеры, это точно во благо народу!
14 сентября, 15:09
МакКряк НовичокМакКряк Новичок
10570107
95% населения страны как-то даже язык не поворачивается назвать ОППОЗИЦИЕЙ ))
14 сентября, 15:06
Stas DremovStas Dremov
43300356
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