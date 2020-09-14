https://ria.ru/20200914/zarplaty-1577214913.html

Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в интервью журналу Le Figaro рассказал, как собирается лишить милицию зарплаты. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:05

2020-09-14T15:05

2020-09-14T15:05

протесты в белоруссии

валерий цепкало

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> в интервью журналу <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Figaro</a> рассказал, как собирается лишить милицию зарплаты. Политик выступил за умышленное ослабление экономики страны через покупку иностранной валюты и неуплату налогов. Цепкало отметил, что в белорусской милиции работает больше людей, чем в университетах преподавателей. Политик признал, что предложенный им "план" приведет к ослаблению экономики. Он не уточнил, как это скажется на благосостоянии белорусов, но обратил внимание на события в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> в 80-е годы. Тогда в стране проходили массовые забастовки рабочих с целью добиться создания независимых профсоюзов. Цепкало пояснил, что после этих стачек Польша смогла восстановиться и стала "одной из самых развитых европейских стран". Ситуация в БелоруссииПротивники президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил с результатом 80,1% голосов.В первые дни протестов для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны более шести тысяч человек. Затем правоохранительные органы отказались от силовых методов.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как по будням, так и по выходным. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/ekonomika-belarus-1577213007.html

МакКряк Новичок А так же не смогут платить врачам, учителям, пожарникам, военным и т.д. всем тем, кто на гос. службе.... Гениально товарищи оппозиционеры, это точно во благо народу! 120

Stas Dremov 95% населения страны как-то даже язык не поворачивается назвать ОППОЗИЦИЕЙ )) 105

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире