https://ria.ru/20200914/zabolevaemost-1577229203.html

На Вологодчине продлен режим повышенной готовности до октября

В Вологодской области из-за роста сезонной заболеваемости ОРВИ режим "повышенной готовности" продлен до 5 октября, сообщил на оперативном совещании в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:15

2020-09-14T18:15

2020-09-14T18:15

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577054596_0:0:2549:1434_1400x0_80_0_0_f9c1b5a64ea440fd07c31db574819516.jpg

<strong>ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> из-за роста сезонной заболеваемости ОРВИ режим "повышенной готовности" продлен до 5 октября, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Олег Кувшинников."Количество заболевших за последние две недели возросло и приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на прошлой неделе он составил 175 человек. Сейчас нам важно защититься, чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов – новой коронавирусной инфекции и гриппа", – сказал глава региона.По его словам, несмотря на то, что регион занимает 70-е место среди субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и восьмое место – в Северо-Западном федеральном округе по заболеваемости COVID-19, коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает единицу."При любом развитии ситуации мы готовы, не вводя глобальных ограничений, пройти осенний эпидемический порог по ОРВИ, гриппу и COVID-19 с минимальными карантинными мероприятиями. Справиться с ситуацией мы сможем при соблюдении элементарных мер безопасности: масочного и перчаточного режима, дезинфекции поверхностей и воздуха, ограничениями в проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях", — отметил губернатор.На сегодняшний день в Вологодской области зафиксированы почти 4 тысячи случаев COVID-19, 85% от общего количества заболевших вологжан выздоровели. Проведены более 400 тысяч исследований на наличие инфекции, уровень летальности в области ниже среднероссийского.

https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576671872.html

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, олег кувшинников