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Вологодская область
https://ria.ru/20200914/zabolevaemost-1577229203.html
На Вологодчине продлен режим повышенной готовности до октября
В Вологодской области из-за роста сезонной заболеваемости ОРВИ режим "повышенной готовности" продлен до 5 октября, сообщил на оперативном совещании в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:15
2020-09-14T18:15
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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<strong>ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> из-за роста сезонной заболеваемости ОРВИ режим "повышенной готовности" продлен до 5 октября, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Олег Кувшинников."Количество заболевших за последние две недели возросло и приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на прошлой неделе он составил 175 человек. Сейчас нам важно защититься, чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов – новой коронавирусной инфекции и гриппа", – сказал глава региона.По его словам, несмотря на то, что регион занимает 70-е место среди субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и восьмое место – в Северо-Западном федеральном округе по заболеваемости COVID-19, коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает единицу."При любом развитии ситуации мы готовы, не вводя глобальных ограничений, пройти осенний эпидемический порог по ОРВИ, гриппу и COVID-19 с минимальными карантинными мероприятиями. Справиться с ситуацией мы сможем при соблюдении элементарных мер безопасности: масочного и перчаточного режима, дезинфекции поверхностей и воздуха, ограничениями в проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях", — отметил губернатор.На сегодняшний день в Вологодской области зафиксированы почти 4 тысячи случаев COVID-19, 85% от общего количества заболевших вологжан выздоровели. Проведены более 400 тысяч исследований на наличие инфекции, уровень летальности в области ниже среднероссийского.
https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576671872.html
вологодская область
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вологодская область, олег кувшинников

На Вологодчине продлен режим повышенной готовности до октября

18:15 14.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости. В Вологодской области из-за роста сезонной заболеваемости ОРВИ режим "повышенной готовности" продлен до 5 октября, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Олег Кувшинников.
"Количество заболевших за последние две недели возросло и приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на прошлой неделе он составил 175 человек. Сейчас нам важно защититься, чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов – новой коронавирусной инфекции и гриппа", – сказал глава региона.
По его словам, несмотря на то, что регион занимает 70-е место среди субъектов Российской Федерации и восьмое место – в Северо-Западном федеральном округе по заболеваемости COVID-19, коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает единицу.
"При любом развитии ситуации мы готовы, не вводя глобальных ограничений, пройти осенний эпидемический порог по ОРВИ, гриппу и COVID-19 с минимальными карантинными мероприятиями. Справиться с ситуацией мы сможем при соблюдении элементарных мер безопасности: масочного и перчаточного режима, дезинфекции поверхностей и воздуха, ограничениями в проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях", — отметил губернатор.
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В Вологодской области планируют привить от гриппа 60% жителей
На сегодняшний день в Вологодской области зафиксированы почти 4 тысячи случаев COVID-19, 85% от общего количества заболевших вологжан выздоровели. Проведены более 400 тысяч исследований на наличие инфекции, уровень летальности в области ниже среднероссийского.
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Вологодская областьВологодская областьОлег Кувшинников
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