https://ria.ru/20200914/zabaykale-1577202934.html

Резиденты ТОР "Забайкалье" к концу года создадут более 950 рабочих мест

Более 950 рабочих мест планируется создать в Забайкалье к концу текущего года благодаря реализации проектов резидентов территории опережающего... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:00

2020-09-14T12:00

2020-09-14T12:00

забайкальский край

экономика

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<strong>ЧИТА, 14 сен - РИА Новости</strong>. Более 950 рабочих мест планируется создать в <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкалье</a> к концу текущего года благодаря реализации проектов резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье", сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.ТОР "Забайкалье". была образована в августе 2019 года. За это время ее резидентами стали 15 инвесторов, реализующих проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард рублей. Всего планируется создать 5,2 тысячи рабочих мест.Совместно с правительством региона работы по привлечению инвесторов на территорию Забайкальского края ведут АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", АО "Корпорация развития Дальнего Востока", управляющая компания ТОР "Забайкалье".

https://ria.ru/20200811/1575631233.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика