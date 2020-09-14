Резиденты ТОР "Забайкалье" к концу года создадут более 950 рабочих мест
ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Более 950 рабочих мест планируется создать в Забайкалье к концу текущего года благодаря реализации проектов резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье", сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.
"32 проекта сейчас находятся в работе, заключено 15 соглашений. Мы ставим себе задачу в год отрабатывать 62 проекта, планируем заключить 44 соглашения. Сейчас нашими инвесторами уже осуществлено 25 миллиардов рублей инвестиций, создано 678 рабочих мест. На конец года мы планируем, что будет осуществлено 42 миллиарда рублей и создано 954 рабочих места", - привели в пресс-службе правительства Забайкальского края слова Чуркина.
ТОР "Забайкалье". была образована в августе 2019 года. За это время ее резидентами стали 15 инвесторов, реализующих проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард рублей. Всего планируется создать 5,2 тысячи рабочих мест.
Совместно с правительством региона работы по привлечению инвесторов на территорию Забайкальского края ведут АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", АО "Корпорация развития Дальнего Востока", управляющая компания ТОР "Забайкалье".