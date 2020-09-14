https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html

YouTube выпускает "клона" TikTok

Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса, получившего название Shorts. Он рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:05

2020-09-14T18:05

2020-09-14T18:06

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса, получившего название Shorts. Он рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон, накладывать на него музыку и эффекты, а потом делиться с подписчиками. Об этом сообщается в официальном блоге <u><a href="https://blog.youtube/news-and-events/building-youtube-shorts" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a></u>.Как легко догадаться, Shorts станет аналогом популярного TikTok. Пользователю нового сервиса дадут возможность легко склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать для своего творчества популярную музыку. С последним раньше на YouTube было строго — без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался.Что характерно, раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, где как раз недавно был заблокирован TikTok. Пока приложение будет работать только там и только с устройствами на ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. Позже сервис обещают сделать доступным во всем мире и для гаджетов с операционной системой <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>.

https://ria.ru/20200909/tiktok-1576998202.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, youtube, google android, apple ios, технологии