https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html
YouTube выпускает "клона" TikTok
Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса, получившего название Shorts. Он рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:05
2020-09-14T18:05
2020-09-14T18:06
риа наука
tiktok
youtube
google android
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1400x0_80_0_0_e196e9bd73e664b0f023029f1a9b2306.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса, получившего название Shorts. Он рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон, накладывать на него музыку и эффекты, а потом делиться с подписчиками. Об этом сообщается в официальном блоге <u><a href="https://blog.youtube/news-and-events/building-youtube-shorts" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a></u>.Как легко догадаться, Shorts станет аналогом популярного TikTok. Пользователю нового сервиса дадут возможность легко склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать для своего творчества популярную музыку. С последним раньше на YouTube было строго — без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался.Что характерно, раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, где как раз недавно был заблокирован TikTok. Пока приложение будет работать только там и только с устройствами на ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. Позже сервис обещают сделать доступным во всем мире и для гаджетов с операционной системой <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>.
https://ria.ru/20200909/tiktok-1576998202.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_c99963c0ff510210dca2cfb77c171669.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, youtube, google android, apple ios, технологии