https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577203262.html

В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России

С приходом нового премьера японская политика в отношении России не изменится, считает сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:05

2020-09-14T12:05

2020-09-14T12:05

ёсихидэ суга

фумио кисида

синдзо абэ

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> С приходом нового премьера японская политика в отношении России не изменится, считает сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."Японская политика в отношении России имеет две традиционные составляющие: высокий уровень соседского прагматизма, готовность к экономическому сотрудничеству, с одной стороны, и абсолютно тупиковое мышление в вопросе о так называемых "северных территориях", - сказал Морозов РИА Новости.По его мнению, вряд ли личные качества премьера способны поколебать эти базовые факторы."Поэтому я не вижу предпосылок для радикальных перемен при новом премьере. Хотя хотелось бы ошибиться в сторону недостаточного оптимизма", - заключил политик.

https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577199141.html

https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577195046.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ёсихидэ суга, фумио кисида, синдзо абэ, в мире