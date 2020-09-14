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В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России
С приходом нового премьера японская политика в отношении России не изменится, считает сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:05
2020-09-14T12:05
ёсихидэ суга
фумио кисида
синдзо абэ
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> С приходом нового премьера японская политика в отношении России не изменится, считает сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."Японская политика в отношении России имеет две традиционные составляющие: высокий уровень соседского прагматизма, готовность к экономическому сотрудничеству, с одной стороны, и абсолютно тупиковое мышление в вопросе о так называемых "северных территориях", - сказал Морозов РИА Новости.По его мнению, вряд ли личные качества премьера способны поколебать эти базовые факторы."Поэтому я не вижу предпосылок для радикальных перемен при новом премьере. Хотя хотелось бы ошибиться в сторону недостаточного оптимизма", - заключил политик.
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577199141.html
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577195046.html
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ёсихидэ суга, фумио кисида, синдзо абэ, в мире

В Совфеде не ожидают изменения курса Японии в отношении России

12:05 14.09.2020
482
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С приходом нового премьера японская политика в отношении России не изменится, считает сенатор Олег Морозов.
По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 10:56
Япония может ужесточить позицию по мирному договору, считает эксперт
"Японская политика в отношении России имеет две традиционные составляющие: высокий уровень соседского прагматизма, готовность к экономическому сотрудничеству, с одной стороны, и абсолютно тупиковое мышление в вопросе о так называемых "северных территориях", - сказал Морозов РИА Новости.
По его мнению, вряд ли личные качества премьера способны поколебать эти базовые факторы.
"Поэтому я не вижу предпосылок для радикальных перемен при новом премьере. Хотя хотелось бы ошибиться в сторону недостаточного оптимизма", - заключил политик.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:42
Новый лидер правящей партии Японии намерен продолжить курс Абэ
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Ёсихидэ СугаФумио КисидаСиндзо АбэВ мире
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