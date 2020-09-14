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https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577199141.html
Япония может ужесточить позицию по мирному договору, считает эксперт
Япония с приходом нового премьер-министра Ёсихидэ Суги будет пытаться, с одной стороны, не ухудшить отношения с Россией на фоне геополитической нестабильности в РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:56
2020-09-14T11:24
дмитрий стрельцов
ёсихидэ суга
фумио кисида
мгимо
москва
япония
токио
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> с приходом нового премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суги</a> будет пытаться, с одной стороны, не ухудшить отношения с Россией на фоне геополитической нестабильности в регионе, и с другой стороны - ужесточить позицию по мирному договору, заявил в беседе с РИА Новости эксперт РСМД, заведующий кафедрой востоковедения <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."Принципиально ничего не изменится во внешней политике, так как Суга является сторонником Абэ и одним из его наиболее близких соратников, человеком, который всегда проводил линию Абэ, озвучивал ее. В этом смысле существенных поворотов у российско-японских отношений ожидать не приходится", - считает Стрельцов.Но с другой стороны, напомнил эксперт, сейчас в российско-японских отношениях назрел определенный кризис, связанный с застоем в переговорах по мирному договору и некой неопределенностью в этой связи перспектив отношений."Для Суги будет важно обозначить направление наших отношений. На мой взгляд, Япония находится между двух огней: с одной стороны - необходимость развивать и укреплять отношения с Россией на фоне геополитической нестабильности в регионе, проблем с безопасностью, связанных с Северной Кореей, с другой - кризис в переговорах по мирному договору и то, что в японском общественном мнении сейчас есть определенные разочарования, предшествующие политику Абэ по отношению к Москве", - отметил собеседник агентства.По мнению <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Strelcov/" target="_blank" data-auto="true">Стрельцова</a>, это будет заставлять новое руководство Японии ужесточать позицию по мирному договору."Здесь будет идти речь о поиске золотой середины. С одной стороны - не ухудшить российско-японские отношения, с другой стороны - ужесточить позицию по мирному договору. Возможно, политический диалог уже не будет столь интенсивным, каким он был при Абэ. В японской внешнеполитической жизни Россия - это, прежде всего, вопрос мирного договора", - резюмировал эксперт.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577193984.html
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577195046.html
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япония
токио
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дмитрий стрельцов, ёсихидэ суга, фумио кисида, мгимо, москва, япония, токио, в мире

Япония может ужесточить позицию по мирному договору, считает эксперт

10:56 14.09.2020 (обновлено: 11:24 14.09.2020)
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© REUTERS / Eugene HoshikoГенеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Япония с приходом нового премьер-министра Ёсихидэ Суги будет пытаться, с одной стороны, не ухудшить отношения с Россией на фоне геополитической нестабильности в регионе, и с другой стороны - ужесточить позицию по мирному договору, заявил в беседе с РИА Новости эксперт РСМД, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.
По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида - соответственно получили 68 и 89 голосов. Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Лидером правящей в Японии партии стал генсек правительства Есихидэ Суга
"Принципиально ничего не изменится во внешней политике, так как Суга является сторонником Абэ и одним из его наиболее близких соратников, человеком, который всегда проводил линию Абэ, озвучивал ее. В этом смысле существенных поворотов у российско-японских отношений ожидать не приходится", - считает Стрельцов.
Но с другой стороны, напомнил эксперт, сейчас в российско-японских отношениях назрел определенный кризис, связанный с застоем в переговорах по мирному договору и некой неопределенностью в этой связи перспектив отношений.
"Для Суги будет важно обозначить направление наших отношений. На мой взгляд, Япония находится между двух огней: с одной стороны - необходимость развивать и укреплять отношения с Россией на фоне геополитической нестабильности в регионе, проблем с безопасностью, связанных с Северной Кореей, с другой - кризис в переговорах по мирному договору и то, что в японском общественном мнении сейчас есть определенные разочарования, предшествующие политику Абэ по отношению к Москве", - отметил собеседник агентства.
По мнению Стрельцова, это будет заставлять новое руководство Японии ужесточать позицию по мирному договору.
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Новый лидер правящей партии Японии намерен продолжить курс Абэ
"Здесь будет идти речь о поиске золотой середины. С одной стороны - не ухудшить российско-японские отношения, с другой стороны - ужесточить позицию по мирному договору. Возможно, политический диалог уже не будет столь интенсивным, каким он был при Абэ. В японской внешнеполитической жизни Россия - это, прежде всего, вопрос мирного договора", - резюмировал эксперт.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 10:15
Биография Есихидэ Суга
54311312
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Дмитрий СтрельцовЁсихидэ СугаФумио КисидаМГИМОМоскваЯпонияТокиоВ мире
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