https://ria.ru/20200914/yakutiya-1577218057.html

Свыше ста нетелей привезли в Сунтарский улус Якутии из Орловской области

Свыше 100 нетелей привезли в Сунтарский улус Якутии из Орловской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:39

2020-09-14T15:39

2020-09-14T15:39

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

сунтарский улус

орловская область

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Свыше 100 нетелей привезли в <a href="http://ria.ru/location_Suntarskijj_ulus/" target="_blank" data-auto="true">Сунтарский улус</a> Якутии из <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a>, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Как отметили в улусном (районном) управлении сельского хозяйства, в село Илимниир, где идет строительство животноводческого комплекса, прибыли пять грузовых автомобилей из Орловской области."Для сельскохозяйственного потребительского кооператива "Ил-Тосхол" прибыли 120 голов нетелей из АО "Племезавод им. А.С.Георгиевского" и "Племзавод Сергиевский". Животные проехали более 10 тысяч километров за 18 дней на специализированном транспорте. Проверка специалистов управления улусной ветеринарии показала, что животные клинически здоровы, дорогу они перенесли хорошо. С момента прибытия КРС поставлен на 30-дневный профилактический карантин", - рассказали в пресс-службе.Сельхоз кооператив "Ил-Тосхол", действующий в составе группы компаний "Татыйыына", зарегистрирован в апреле этого года. По словам руководителя предприятия Нины Герасимовой, новый кооператив планирует сдавать молоко в СХПК "Ал-Су" в селе Аллага, зимой это покроет нехватку молочной продукции. В настоящее время молочный цех "Ал-су" перерабатывает в год 300 тонн молока и производит молоко пакетированное, кефир, йогурт, сливки различной жирности, сметану, творог, масло, которые пользуются большим спросом у населения."Группа компаний "Татыйыына" имеет широкую розничную сеть, охватывающую весь Сунтарский улус, город Нюрбу и город Мирный, то есть почти весь запад республики. Имеет в своем составе 13 предприятий, 36 магазинов, 2 объекта общественного питания", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html

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орловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), сунтарский улус, орловская область, экономика