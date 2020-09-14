https://ria.ru/20200914/vzaimodeystvie-1577219788.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в оборонной сфере

Взаимодействие в оборонной сфере между Москвой и Минском будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:59

2020-09-14T15:59

2020-09-14T16:26

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Взаимодействие в оборонной сфере между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> будет продолжено, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с главой <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."Мы должны будем продолжить также наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду, прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. Ну и в военной тоже", - сказал Путин. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220376.html

россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире