https://ria.ru/20200914/vybory-1577225885.html

Более 600 звонков поступило на горячую линию Москальковой по теме выборов

Более 600 обращений поступило на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по теме единого дня голосования, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:14

2020-09-14T17:14

2020-09-14T17:14

единый день голосования — 2020

татьяна москалькова

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Более 600 обращений поступило на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Москальковой</a> по теме единого дня голосования, сообщает пресс-служба омбудсмена.Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ запустил горячую линию по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования."Поступило более 600 обращений и звонков на горячие телефонные линии по теме единого дня голосования 13 сентября 2020 года. По большинству обращений требовались разъяснения норм действующего избирательного законодательства и носили консультационный характер", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, общество