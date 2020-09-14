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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577225885.html
Более 600 звонков поступило на горячую линию Москальковой по теме выборов
Более 600 обращений поступило на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по теме единого дня голосования, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:14
2020-09-14T17:14
единый день голосования — 2020
татьяна москалькова
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Более 600 обращений поступило на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Москальковой</a> по теме единого дня голосования, сообщает пресс-служба омбудсмена.Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ запустил горячую линию по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования."Поступило более 600 обращений и звонков на горячие телефонные линии по теме единого дня голосования 13 сентября 2020 года. По большинству обращений требовались разъяснения норм действующего избирательного законодательства и носили консультационный характер", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html
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татьяна москалькова, общество

Более 600 звонков поступило на горячую линию Москальковой по теме выборов

17:14 14.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области
Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 600 обращений поступило на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по теме единого дня голосования, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ запустил горячую линию по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования.
"Поступило более 600 обращений и звонков на горячие телефонные линии по теме единого дня голосования 13 сентября 2020 года. По большинству обращений требовались разъяснения норм действующего избирательного законодательства и носили консультационный характер", - говорится в сообщении
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Единый день голосования — 2020Татьяна МоскальковаОбщество
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