https://ria.ru/20200914/vybory-1577218438.html
В "Единой России" оценили результаты выборов в горсовет Новосибирска
Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил РИА Новости, что результат партии на выборах в Новосибирске положительный, так как "Единая Россия", по его... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:44
2020-09-14T15:44
2020-09-14T15:44
единый день голосования — 2020
сергей перминов
единая россия
новосибирск
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a> заявил РИА Новости, что результат партии на выборах в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> положительный, так как "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", по его словам, выполнила свою основную задачу, сформировав большинство в горсовете.Единый день голосования в этом году состоялся в РФ 13 сентября. ЕР по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство."Партия выполнила свою основную задачу на выборах в Новосибирске - мы сформировали большинство в городском совете. Поэтому результат "Единой России" можно оценить как положительный", - сказал агентству Перминов.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577209804.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей перминов, единая россия, новосибирск, политика