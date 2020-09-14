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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577218438.html
В "Единой России" оценили результаты выборов в горсовет Новосибирска
Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил РИА Новости, что результат партии на выборах в Новосибирске положительный, так как "Единая Россия", по его... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:44
2020-09-14T15:44
единый день голосования — 2020
сергей перминов
единая россия
новосибирск
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a> заявил РИА Новости, что результат партии на выборах в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> положительный, так как "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", по его словам, выполнила свою основную задачу, сформировав большинство в горсовете.Единый день голосования в этом году состоялся в РФ 13 сентября. ЕР по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство."Партия выполнила свою основную задачу на выборах в Новосибирске - мы сформировали большинство в городском совете. Поэтому результат "Единой России" можно оценить как положительный", - сказал агентству Перминов.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577209804.html
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сергей перминов, единая россия, новосибирск, политика

В "Единой России" оценили результаты выборов в горсовет Новосибирска

15:44 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил РИА Новости, что результат партии на выборах в Новосибирске положительный, так как "Единая Россия", по его словам, выполнила свою основную задачу, сформировав большинство в горсовете.
Единый день голосования в этом году состоялся в РФ 13 сентября. ЕР по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство.
"Партия выполнила свою основную задачу на выборах в Новосибирске - мы сформировали большинство в городском совете. Поэтому результат "Единой России" можно оценить как положительный", - сказал агентству Перминов.
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:49
Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах
161011018
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Единый день голосования — 2020Сергей ПерминовЕдиная РоссияНовосибирскПолитика
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