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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212576.html
В Подмосковье итоговая явка на выборы составила около 22%
По предварительным данным, итоговая явка в день выборов в Подмосковье составила 22,32% от общего числа избирателей, или более 237 тысяч человек, заявил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:39
2020-09-14T14:39
единый день голосования — 2020
московская область (подмосковье)
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> По предварительным данным, итоговая явка в день выборов в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> составила 22,32% от общего числа избирателей, или более 237 тысяч человек, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.Предварительная явка на выборах в единый день голосования, 13 сентября, в Подмосковье к 12.00 составила 17,2%, к 15.00 – 19,36, а к 18.00 – 21,15%, или более 222 тысяч человек."За всю нашу компанию, на всех 18 территориях, за весь этот период проголосовало 237 261 избиратель, что составляет 22,32% от всех избирателей, которые принимали участие в голосовании", - сказал Березкин.В пресс-службе Мособлизбиркома отметили, что в настоящее время производится окончательный подсчет голосов, а также разбор жалоб и обращений. Результаты выборов в Московской области станут известны 14-15 сентября.Как сообщал ранее Березкин, в ходе выборов в комиссию поступило порядка 100 обращений, 80% из которых имели информационный характер. Не обошлось и без нарушений: в субботу, во время досрочного голосования, на одном из участков в Подольске комиссия приняла решение о признании недействительными результаты досрочного голосования по сейф-пакетам. На вопрос корреспондента РИА Новости, сколько бюллетеней было аннулировано в ходе возможных нарушений, Березкин ответил: "Могут аннулировать порядка 100 бюллетеней".Глава Мособлизбиркома рассказал, что также в комиссию поступали жалобы, связанные с отказом в регистрации гражданам, которые выдвигались на выборы. Чаще всего они были связаны с неправильно оформленной документацией или ложно предоставленными данными.Ранее Мособлизбирком сообщил РИА Новости, что досрочная явка на основных выборах в Московской области, по предварительным данным, составила около 17,12%, или 161 353 человека от общего числа избирателей.Всего, по данным комиссии, голосование в Московской области прошло на 634 участках. Реализовать своё избирательное право могли более миллиона человек.Явка в день выборов в Подмосковье в 2019 году составила 23,63%, на избирательные участки пришли 482,86 тысячи жителей.
https://ria.ru/20200914/lipetsk-1577210341.html
https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html
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московская область (подмосковье), политика

В Подмосковье итоговая явка на выборы составила около 22%

14:39 14.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. По предварительным данным, итоговая явка в день выборов в Подмосковье составила 22,32% от общего числа избирателей, или более 237 тысяч человек, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
Предварительная явка на выборах в единый день голосования, 13 сентября, в Подмосковье к 12.00 составила 17,2%, к 15.00 – 19,36, а к 18.00 – 21,15%, или более 222 тысяч человек.
"За всю нашу компанию, на всех 18 территориях, за весь этот период проголосовало 237 261 избиратель, что составляет 22,32% от всех избирателей, которые принимали участие в голосовании", - сказал Березкин.
В пресс-службе Мособлизбиркома отметили, что в настоящее время производится окончательный подсчет голосов, а также разбор жалоб и обращений. Результаты выборов в Московской области станут известны 14-15 сентября.
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Как сообщал ранее Березкин, в ходе выборов в комиссию поступило порядка 100 обращений, 80% из которых имели информационный характер. Не обошлось и без нарушений: в субботу, во время досрочного голосования, на одном из участков в Подольске комиссия приняла решение о признании недействительными результаты досрочного голосования по сейф-пакетам. На вопрос корреспондента РИА Новости, сколько бюллетеней было аннулировано в ходе возможных нарушений, Березкин ответил: "Могут аннулировать порядка 100 бюллетеней".
Глава Мособлизбиркома рассказал, что также в комиссию поступали жалобы, связанные с отказом в регистрации гражданам, которые выдвигались на выборы. Чаще всего они были связаны с неправильно оформленной документацией или ложно предоставленными данными.
Ранее Мособлизбирком сообщил РИА Новости, что досрочная явка на основных выборах в Московской области, по предварительным данным, составила около 17,12%, или 161 353 человека от общего числа избирателей.
Всего, по данным комиссии, голосование в Московской области прошло на 634 участках. Реализовать своё избирательное право могли более миллиона человек.
Явка в день выборов в Подмосковье в 2019 году составила 23,63%, на избирательные участки пришли 482,86 тысячи жителей.
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Единый день голосования — 2020Московская область (Подмосковье)Политика
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