https://ria.ru/20200914/vybory-1577200572.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Томска

Партия "Единая Россия" по предварительным итоговым данным лидирует на выборах в гордуму Томска, сообщается на сайте облизбиркома Томской области. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:25

2020-09-14T11:25

2020-09-14T11:32

единый день голосования — 2020

единая россия

томск

томская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178570_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_061aed4ca275ed1fd47b42fbf2759808.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Партия "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единая Россия</a>" по предварительным итоговым данным лидирует на выборах в гордуму <a href="https://ria.ru/location_Tomsk" target="_blank">Томска</a>, сообщается на сайте облизбиркома Томской области.Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.Облизбирком сообщает, что, по предварительным данным, по партспискам "Единая Россия" побеждает на выборах, набрав 24,46% голосов. У КПРФ 17,54% голосов, партии "Новые люди" – 15,02%, ЛДПР – 14,36%, "Справедливой России" – 11,19%, "Яблока" – 9,34%, Партии роста – 5,32%.Из 27 одномандатных округов единороссы лидируют на восьми. На шести – кандидаты от КПРФ. По два мандата получают представители партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". По одному – кандидаты ЛДПР и партии "Новые люди". На семи округах лидируют самовыдвиженцы, в том числе представитель штаба Алексея Навального – Ксения Фадеева, а также Алексей Фатеев."Партия "Единая Россия" стала лидером во всех 20 муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. В регионе партия большинства получила более 70% депутатских мандатов. Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии – "Новые люди", он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении", - привели в обладминистрации комментарий по итогам выборов губернатора Томской области <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHvachkin_2" target="_blank">Сергея Жвачкина</a>.

https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html

1

томск

томская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, томск, томская область, политика