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Единый день голосования — 2020
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"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Томска
Партия "Единая Россия" по предварительным итоговым данным лидирует на выборах в гордуму Томска, сообщается на сайте облизбиркома Томской области. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:25
2020-09-14T11:32
единый день голосования — 2020
единая россия
томск
томская область
политика
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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Партия "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единая Россия</a>" по предварительным итоговым данным лидирует на выборах в гордуму <a href="https://ria.ru/location_Tomsk" target="_blank">Томска</a>, сообщается на сайте облизбиркома Томской области.Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.Облизбирком сообщает, что, по предварительным данным, по партспискам "Единая Россия" побеждает на выборах, набрав 24,46% голосов. У КПРФ 17,54% голосов, партии "Новые люди" – 15,02%, ЛДПР – 14,36%, "Справедливой России" – 11,19%, "Яблока" – 9,34%, Партии роста – 5,32%.Из 27 одномандатных округов единороссы лидируют на восьми. На шести – кандидаты от КПРФ. По два мандата получают представители партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". По одному – кандидаты ЛДПР и партии "Новые люди". На семи округах лидируют самовыдвиженцы, в том числе представитель штаба Алексея Навального – Ксения Фадеева, а также Алексей Фатеев."Партия "Единая Россия" стала лидером во всех 20 муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. В регионе партия большинства получила более 70% депутатских мандатов. Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии – "Новые люди", он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении", - привели в обладминистрации комментарий по итогам выборов губернатора Томской области <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHvachkin_2" target="_blank">Сергея Жвачкина</a>.
https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html
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томск
томская область
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единая россия, томск, томская область, политика

"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Томска

11:25 14.09.2020 (обновлено: 11:32 14.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСитуационный центр "Единой России" по мониторингу хода голосования
Ситуационный центр Единой России по мониторингу хода голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по предварительным итоговым данным лидирует на выборах в гордуму Томска, сообщается на сайте облизбиркома Томской области.
Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.
Облизбирком сообщает, что, по предварительным данным, по партспискам "Единая Россия" побеждает на выборах, набрав 24,46% голосов. У КПРФ 17,54% голосов, партии "Новые люди" – 15,02%, ЛДПР – 14,36%, "Справедливой России" – 11,19%, "Яблока" – 9,34%, Партии роста – 5,32%.
Из 27 одномандатных округов единороссы лидируют на восьми. На шести – кандидаты от КПРФ. По два мандата получают представители партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". По одному – кандидаты ЛДПР и партии "Новые люди". На семи округах лидируют самовыдвиженцы, в том числе представитель штаба Алексея Навального – Ксения Фадеева, а также Алексей Фатеев.
"Партия "Единая Россия" стала лидером во всех 20 муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. В регионе партия большинства получила более 70% депутатских мандатов. Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии – "Новые люди", он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении", - привели в обладминистрации комментарий по итогам выборов губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 08:39Единый день голосования — 2020
"Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании ЯНАО
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Единый день голосования — 2020Единая РоссияТомскТомская областьПолитика
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