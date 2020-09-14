Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов
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Девушка голосует на избирательном участке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Несколько конфликтных ситуаций возникло в избирательных комиссиях во время голосования на выборах губернатора Ростовской области, напряженная ситуация наблюдалась практически на всех участковых комиссиях, сообщил журналистам председатель областного избиркома Андрей Буров.
В воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост губернатора области претендовали пять кандидатов. По итогам обработки 99,9% протоколов с результатом в 65,6% голосов победил действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, 12 сентября к председателю ТИК Железнодорожного района Ростова-на-Дону пришел представитель одного из кандидатов в губернаторы и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии. Получив отказ, он напал на женщину, после чего ей пришлось вызвать скорую помощь. Представитель кандидата сбежал.
"Был еще один дикий случай на участке 1970 в Ростове-на-Дону. Молодая девочка, член комиссии три дня находилась в напряженной обстановке. В какой-то момент ей стало плохо, и она присела на место наблюдателя. Наблюдателю это так не понравилось, что он ее просто сбил с этого стула, девочка упала, потеряла сознание", - рассказал Буров. Он добавил, что пока ей вызывали скорую помощь, у нее пропала печать.
Он добавил, что заявления по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы.
"В целом на каждом участке была, я ее не назову конфликтная ситуация, но было напряжение, когда в большинстве своем избирательные комиссии просто доводили до белого каления различными запросами, поведением, оскорблениями и другими моментами, поэтому можно сказать, что у меня практически на каждой участковой комиссии была какая-то конфликтная ситуация", - сказал Буров.
При этом, по его словам, его коллеги в комиссиях "с честью это выдержали, нашли конструктив и в общем-то… все прошло в управляемом порядке".