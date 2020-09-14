https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html

Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов

Несколько конфликтных ситуаций возникло в избирательных комиссиях во время голосования на выборах губернатора Ростовской области, напряженная ситуация... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:09

2020-09-14T11:09

2020-09-14T11:09

единый день голосования — 2020

василий голубев

ростовская область

ростов-на-дону

политика

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Несколько конфликтных ситуаций возникло в избирательных комиссиях во время голосования на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, напряженная ситуация наблюдалась практически на всех участковых комиссиях, сообщил журналистам председатель областного избиркома Андрей Буров.В воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост губернатора области претендовали пять кандидатов. По итогам обработки 99,9% протоколов с результатом в 65,6% голосов победил действующий губернатор Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>.По его словам, 12 сентября к председателю ТИК Железнодорожного района <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> пришел представитель одного из кандидатов в губернаторы и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии. Получив отказ, он напал на женщину, после чего ей пришлось вызвать скорую помощь. Представитель кандидата сбежал.Он добавил, что заявления по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы."В целом на каждом участке была, я ее не назову конфликтная ситуация, но было напряжение, когда в большинстве своем избирательные комиссии просто доводили до белого каления различными запросами, поведением, оскорблениями и другими моментами, поэтому можно сказать, что у меня практически на каждой участковой комиссии была какая-то конфликтная ситуация", - сказал Буров.При этом, по его словам, его коллеги в комиссиях "с честью это выдержали, нашли конструктив и в общем-то… все прошло в управляемом порядке".

https://ria.ru/20200913/kriminal-1577176682.html

https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176184.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, политика