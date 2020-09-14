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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html
Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов
Несколько конфликтных ситуаций возникло в избирательных комиссиях во время голосования на выборах губернатора Ростовской области, напряженная ситуация... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:09
2020-09-14T11:09
единый день голосования — 2020
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
политика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Несколько конфликтных ситуаций возникло в избирательных комиссиях во время голосования на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, напряженная ситуация наблюдалась практически на всех участковых комиссиях, сообщил журналистам председатель областного избиркома Андрей Буров.В воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост губернатора области претендовали пять кандидатов. По итогам обработки 99,9% протоколов с результатом в 65,6% голосов победил действующий губернатор Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>.По его словам, 12 сентября к председателю ТИК Железнодорожного района <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> пришел представитель одного из кандидатов в губернаторы и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии. Получив отказ, он напал на женщину, после чего ей пришлось вызвать скорую помощь. Представитель кандидата сбежал.Он добавил, что заявления по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы."В целом на каждом участке была, я ее не назову конфликтная ситуация, но было напряжение, когда в большинстве своем избирательные комиссии просто доводили до белого каления различными запросами, поведением, оскорблениями и другими моментами, поэтому можно сказать, что у меня практически на каждой участковой комиссии была какая-то конфликтная ситуация", - сказал Буров.При этом, по его словам, его коллеги в комиссиях "с честью это выдержали, нашли конструктив и в общем-то… все прошло в управляемом порядке".
https://ria.ru/20200913/kriminal-1577176682.html
https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176184.html
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василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, политика

Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов

11:09 14.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушка голосует на избирательном участке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Несколько конфликтных ситуаций возникло в избирательных комиссиях во время голосования на выборах губернатора Ростовской области, напряженная ситуация наблюдалась практически на всех участковых комиссиях, сообщил журналистам председатель областного избиркома Андрей Буров.
В воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост губернатора области претендовали пять кандидатов. По итогам обработки 99,9% протоколов с результатом в 65,6% голосов победил действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 18:23Протесты в Белоруссии
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По его словам, 12 сентября к председателю ТИК Железнодорожного района Ростова-на-Дону пришел представитель одного из кандидатов в губернаторы и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии. Получив отказ, он напал на женщину, после чего ей пришлось вызвать скорую помощь. Представитель кандидата сбежал.
"Был еще один дикий случай на участке 1970 в Ростове-на-Дону. Молодая девочка, член комиссии три дня находилась в напряженной обстановке. В какой-то момент ей стало плохо, и она присела на место наблюдателя. Наблюдателю это так не понравилось, что он ее просто сбил с этого стула, девочка упала, потеряла сознание", - рассказал Буров. Он добавил, что пока ей вызывали скорую помощь, у нее пропала печать.
Он добавил, что заявления по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы.
"В целом на каждом участке была, я ее не назову конфликтная ситуация, но было напряжение, когда в большинстве своем избирательные комиссии просто доводили до белого каления различными запросами, поведением, оскорблениями и другими моментами, поэтому можно сказать, что у меня практически на каждой участковой комиссии была какая-то конфликтная ситуация", - сказал Буров.
При этом, по его словам, его коллеги в комиссиях "с честью это выдержали, нашли конструктив и в общем-то… все прошло в управляемом порядке".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 18:15Единый день голосования — 2020
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Единый день голосования — 2020Василий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуПолитика
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