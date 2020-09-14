https://ria.ru/20200914/vybory-1577196008.html

Итоговая явка на выборах губернатора Севастополя составила более 48%

Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Севастополя составила более 48%, сообщил журналистам глава местного избиркома Сергей Даниленко. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:06

2020-09-14T10:06

2020-09-14T10:06

единый день голосования — 2020

михаил развожаев

севастополь

политика

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Итоговая явка избирателей на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> составила более 48%, сообщил журналистам глава местного избиркома Сергей Даниленко."Явка на выборах губернатора Севастополя составила 48,28%", - сказал Даниленко.Врио губернатора Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил почти 86% голосов избирателей, заявил ранее Даниленко.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577183189.html

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, политика