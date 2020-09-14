https://ria.ru/20200914/vuz-1577211810.html
Минобрнауки планирует выделить дополнительные средства на поддержку вузов
Министерство науки и высшего образования РФ планирует выделить в октябре дополнительные средства на поддержку вузов, средства уже зарезервированы, заявил глава... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:27
2020-09-14T14:27
2020-09-14T14:27
россия
валерий фальков
госдума рф
единая россия
вячеслав никонов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_170a78c839cd06b34c76f0ad0bc6773a.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Министерство науки и высшего образования РФ планирует выделить в октябре дополнительные средства на поддержку вузов, средства уже зарезервированы, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Есть вузы, их больше в регионах, которые в силу разных причин, в том числе и в силу того, что у них в основном бюджетное финансирование и практически нет платных студентов или их мало, находятся, что называется, под ударом. Им надо будет помочь. Мы им эту поддержку окажем в начале октября, средства у нас зарезервированы", - завил Фальков ходе заседания президиума думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Nikonov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Никонов</a> отметил, что система образования и науки в РФ недофинансирована. По его словам, Госдума и правительство остаются союзниками в таком вопросе, как увеличение финансирования этой сферы."Конечно, мы всегда были, будем союзниками в таком вопросе, как увеличение финансирования системы образования и науки. Я говорил об этом неоднократно и сейчас говорю - система недофинансирована. И нам нужно прикладывать совместные усилия Государственной Думы, правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для того, чтобы вывести финансирование науки на тот уровень, который она заслуживает, потому что инвестиции в науку и образование - это инвестиции в будущее. Эти инвестиции никогда не будут достаточны", - сказал Никонов по итогам заседания фракции ЕР с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
https://na.ria.ru/20200907/glushko-1576870418.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a0dd562ef9360409e177cc8184413a56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фальков, госдума рф, единая россия, вячеслав никонов, общество