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Минобрнауки планирует выделить дополнительные средства на поддержку вузов
Министерство науки и высшего образования РФ планирует выделить в октябре дополнительные средства на поддержку вузов, средства уже зарезервированы, заявил глава... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:27
2020-09-14T14:27
россия
валерий фальков
госдума рф
единая россия
вячеслав никонов
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Министерство науки и высшего образования РФ планирует выделить в октябре дополнительные средства на поддержку вузов, средства уже зарезервированы, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Есть вузы, их больше в регионах, которые в силу разных причин, в том числе и в силу того, что у них в основном бюджетное финансирование и практически нет платных студентов или их мало, находятся, что называется, под ударом. Им надо будет помочь. Мы им эту поддержку окажем в начале октября, средства у нас зарезервированы", - завил Фальков ходе заседания президиума думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Nikonov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Никонов</a> отметил, что система образования и науки в РФ недофинансирована. По его словам, Госдума и правительство остаются союзниками в таком вопросе, как увеличение финансирования этой сферы."Конечно, мы всегда были, будем союзниками в таком вопросе, как увеличение финансирования системы образования и науки. Я говорил об этом неоднократно и сейчас говорю - система недофинансирована. И нам нужно прикладывать совместные усилия Государственной Думы, правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для того, чтобы вывести финансирование науки на тот уровень, который она заслуживает, потому что инвестиции в науку и образование - это инвестиции в будущее. Эти инвестиции никогда не будут достаточны", - сказал Никонов по итогам заседания фракции ЕР с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
https://na.ria.ru/20200907/glushko-1576870418.html
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россия, валерий фальков, госдума рф, единая россия, вячеслав никонов, общество

Минобрнауки планирует выделить дополнительные средства на поддержку вузов

14:27 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует выделить в октябре дополнительные средства на поддержку вузов, средства уже зарезервированы, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"Есть вузы, их больше в регионах, которые в силу разных причин, в том числе и в силу того, что у них в основном бюджетное финансирование и практически нет платных студентов или их мало, находятся, что называется, под ударом. Им надо будет помочь. Мы им эту поддержку окажем в начале октября, средства у нас зарезервированы", - завил Фальков ходе заседания президиума думской фракции "Единая Россия".
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что система образования и науки в РФ недофинансирована. По его словам, Госдума и правительство остаются союзниками в таком вопросе, как увеличение финансирования этой сферы.
"Конечно, мы всегда были, будем союзниками в таком вопросе, как увеличение финансирования системы образования и науки. Я говорил об этом неоднократно и сейчас говорю - система недофинансирована. И нам нужно прикладывать совместные усилия Государственной Думы, правительства Российской Федерации для того, чтобы вывести финансирование науки на тот уровень, который она заслуживает, потому что инвестиции в науку и образование - это инвестиции в будущее. Эти инвестиции никогда не будут достаточны", - сказал Никонов по итогам заседания фракции ЕР с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Дмитрий Глушко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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РоссияВалерий ФальковГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав НиконовОбщество
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