https://ria.ru/20200914/vuz-1577210864.html

В Минобрнауки оценили ситуацию с началом учебного года в вузах

Уже 719 из 724 российских вузов гражданского профиля начали учебный год, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:05

2020-09-14T14:05

2020-09-14T14:59

навигатор абитуриента

валерий фальков

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Уже 719 из 724 российских вузов гражданского профиля начали учебный год, заявил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."На сегодня, на 14 сентября, могу сказать, что из 724 вузов гражданского профиля 719 уже организовали обучение", - заявил Фальков в ходе заседания президиума фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.Он также отметил, что мониторинг проходит в ежедневном режиме, на учебу вышли более двух миллионов студентов. По его словам, главным достижением на данный момент является то, что ни в вузах, ни в общежитиях не было вспышек заболеваемости коронавирусом.

https://ria.ru/20200909/zakonoproekt-1576982792.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, госдума рф, единая россия, общество