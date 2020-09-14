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В Минобрнауки оценили ситуацию с началом учебного года в вузах
Уже 719 из 724 российских вузов гражданского профиля начали учебный год, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:05
2020-09-14T14:59
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валерий фальков
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Уже 719 из 724 российских вузов гражданского профиля начали учебный год, заявил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."На сегодня, на 14 сентября, могу сказать, что из 724 вузов гражданского профиля 719 уже организовали обучение", - заявил Фальков в ходе заседания президиума фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>.Он также отметил, что мониторинг проходит в ежедневном режиме, на учебу вышли более двух миллионов студентов. По его словам, главным достижением на данный момент является то, что ни в вузах, ни в общежитиях не было вспышек заболеваемости коронавирусом.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, госдума рф, единая россия, общество

В Минобрнауки оценили ситуацию с началом учебного года в вузах

14:05 14.09.2020 (обновлено: 14:59 14.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уже 719 из 724 российских вузов гражданского профиля начали учебный год, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"На сегодня, на 14 сентября, могу сказать, что из 724 вузов гражданского профиля 719 уже организовали обучение", - заявил Фальков в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Он также отметил, что мониторинг проходит в ежедневном режиме, на учебу вышли более двух миллионов студентов. По его словам, главным достижением на данный момент является то, что ни в вузах, ни в общежитиях не было вспышек заболеваемости коронавирусом.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:32
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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