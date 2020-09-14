https://ria.ru/20200914/vstrecha-1577228427.html

Эксперт отметил уровень взаимопонимания Путина и Лукашенко

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи продемонстрировали полное взаимопонимание по текущим политическим... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:03

2020-09-14T18:03

2020-09-14T18:03

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Президенты Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на переговорах в Сочи продемонстрировали полное взаимопонимание по текущим политическим вопросам, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.Переговоры российского и белорусского лидеров начались днем в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей. В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.По его мнению, в закрытой части переговоров лидеры двух стран среди прочего обсуждают перспективы Союзного государства. Однако, полагает эксперт, в настоящее время этот вопрос "будировать (поднимать - ред.) не стоит" в связи с текущей политической обстановкой в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. При этом Дзермант выразил уверенность, что на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> решения относительно Союзного государства также будут приняты и в перспективе можно будет увидеть "прогресс во многих сферах".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире