https://ria.ru/20200914/vozhdenie-1577195019.html

В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:42

2020-09-14T09:42

2020-09-14T12:00

василий власов

михаил черников

авто

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>.Власов указал на то, что для молодых людей в возрасте 16-17 лет доступно официальное трудоустройство, многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи."Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет", — говорится в обращении.Депутат также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории "В", до 15 лет и шести месяцев.По мнению Власова, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы, поскольку желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.

https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html

Ярослав Погодин Ни в коем случае! И надо посмотреть другие инициативы этого депутата. Что то он меня пугает... 255

Дмитрий Фамилия у инициатора говорящая! Таким как он я бы права лет в 45 давал - глядишь к этому времени ума наберется! 203

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, михаил черников, авто, госдума рф, общество