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В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:42
2020-09-14T12:00
василий власов
михаил черников
авто
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>.Власов указал на то, что для молодых людей в возрасте 16-17 лет доступно официальное трудоустройство, многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи."Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет", — говорится в обращении.Депутат также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории "В", до 15 лет и шести месяцев.По мнению Власова, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы, поскольку желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.
https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html
Ни в коем случае! И надо посмотреть другие инициативы этого депутата. Что то он меня пугает...
255
Фамилия у инициатора говорящая! Таким как он я бы права лет в 45 давал - глядишь к этому времени ума наберется!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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василий власов, михаил черников, авто, госдума рф, общество

В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

09:42 14.09.2020 (обновлено: 12:00 14.09.2020)
27789
CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
CC0 / DarkoStojanovic /
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова.
Власов указал на то, что для молодых людей в возрасте 16-17 лет доступно официальное трудоустройство, многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи.
"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет", — говорится в обращении.
Депутат также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории "В", до 15 лет и шести месяцев.
По мнению Власова, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы, поскольку желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.
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134165248787
Обсудить 141
Василий ВласовМихаил ЧерниковАвтоГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Ни в коем случае! И надо посмотреть другие инициативы этого депутата. Что то он меня пугает...
14 сентября, 09:51
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
241100013
Фамилия у инициатора говорящая! Таким как он я бы права лет в 45 давал - глядишь к этому времени ума наберется!
14 сентября, 09:52
ДмитрийДмитрий
182411114
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