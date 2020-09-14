https://ria.ru/20200914/vospitatel-1577213444.html

Лучшего воспитателя выберут в Подмосковье

Областной конкурс "Воспитатель года 2020" стартовал на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:49

2020-09-14T14:49

2020-09-14T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Областной конкурс "Воспитатель года 2020" стартовал на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в <a href="http://ria.ru/location_Orekhovo_Zuevo/" target="_blank" data-auto="true">Орехово-Зуеве</a>. "В этом году в конкурсе участвует более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона", — приводятся слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре. Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими занятиями с детьми, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность. По итогам конкурса определится победитель, который в следующем году представит Московскую область на всероссийском конкурсе "Воспитатель года России".

https://realty.ria.ru/20200203/1564183022.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)