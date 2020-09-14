https://ria.ru/20200914/vneshnost-1577190533.html

Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу

В Китае 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии после того, как выдавила прыщ на носу. Об этом сообщил таблоид Daily Mail. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T06:59

2020-09-14T06:59

2020-09-14T08:05

чжэцзян

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии после того, как выдавила прыщ на носу. Об этом сообщил таблоид <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.Жительница провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a> поступила в больницу с температурой 39 градусов – врачи диагностировали у пациентки начинающийся менингит.Причиной болезни стал тромбоз кавернозного синуса – полости позади глазницы. Его вызывает инфекция, распространившаяся на синусы твердой оболочки мозга. Каждый третий пациент с данным заболеванием погибает.В данном случае заражение могло произойти через ранку, оставшуюся на месте выдавленного прыща.Врачи назначили девушке курс антибиотиков. Пока она остается в больнице.Ранее американская певица <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a> рассказала о проблемах с кожей, которые возникли у нее в 21 год."У меня никогда не было прыщей до тех пор, пока я не начала сниматься в своем первом фильме. Я так нервничала, что пришлось идти к дерматологу", - поведала исполнительница.

https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572004221.html

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чжэцзян

китай

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжэцзян, китай, в мире