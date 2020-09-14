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Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу
В Китае 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии после того, как выдавила прыщ на носу. Об этом сообщил таблоид Daily Mail. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:59
2020-09-14T08:05
чжэцзян
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии после того, как выдавила прыщ на носу. Об этом сообщил таблоид <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.Жительница провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a> поступила в больницу с температурой 39 градусов – врачи диагностировали у пациентки начинающийся менингит.Причиной болезни стал тромбоз кавернозного синуса – полости позади глазницы. Его вызывает инфекция, распространившаяся на синусы твердой оболочки мозга. Каждый третий пациент с данным заболеванием погибает.В данном случае заражение могло произойти через ранку, оставшуюся на месте выдавленного прыща.Врачи назначили девушке курс антибиотиков. Пока она остается в больнице.Ранее американская певица <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a> рассказала о проблемах с кожей, которые возникли у нее в 21 год."У меня никогда не было прыщей до тех пор, пока я не начала сниматься в своем первом фильме. Я так нервничала, что пришлось идти к дерматологу", - поведала исполнительница.
https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572004221.html
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чжэцзян
китай
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чжэцзян, китай, в мире

Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу

06:59 14.09.2020 (обновлено: 08:05 14.09.2020)
28576
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Китае 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии после того, как выдавила прыщ на носу. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Жительница провинции Чжэцзян поступила в больницу с температурой 39 градусов – врачи диагностировали у пациентки начинающийся менингит.
Причиной болезни стал тромбоз кавернозного синуса – полости позади глазницы. Его вызывает инфекция, распространившаяся на синусы твердой оболочки мозга. Каждый третий пациент с данным заболеванием погибает.
В данном случае заражение могло произойти через ранку, оставшуюся на месте выдавленного прыща.
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27 мая, 02:00Сказано в эфире
Дерматолог раскрыла секреты правильного автозагараДобиться цветущего внешнего вида можно, придав коже оттенок легкого загара. О том, как достичь этого результата, рассказала в интервью радио Sputnik дерматолог Лариса Алексеева.
Врачи назначили девушке курс антибиотиков. Пока она остается в больнице.
Ранее американская певица Бритни Спирс рассказала о проблемах с кожей, которые возникли у нее в 21 год.
"У меня никогда не было прыщей до тех пор, пока я не начала сниматься в своем первом фильме. Я так нервничала, что пришлось идти к дерматологу", - поведала исполнительница.
464217426
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ЧжэцзянКитайВ мире
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