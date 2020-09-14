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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/vaktsinatsiya-1577213865.html
Минздрав напомнил о принципе добровольности при вакцинации от COVID-19
Минздрав России придерживается принципа добровольности при вакцинации от коронавирусной инфекции, мнения экспертов относительно данного вопроса внимательно... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:54
2020-09-14T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав России придерживается принципа добровольности при вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, мнения экспертов относительно данного вопроса внимательно изучается, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание "<a href="https://medvestnik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Медвестник</a>" сообщило, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил рассмотреть материальные санкции в виде лишения мер социальной поддержки за отказ медиков проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции."На сегодняшний день, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, общество, в том числе эксперты, обеспокоено вопросами безопасности населения и обеспечения устойчивости функционирования экономики. Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее, твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что сохранение жизни и здоровья граждан, их защита от COVID-19 является для Минздрава приоритетом, поэтому на данном этапе вакцинация граждан из группы риска, в том числе медиков, является важным и эффективным инструментом защиты.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Минздрав напомнил о принципе добровольности при вакцинации от COVID-19

14:54 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минздрав России придерживается принципа добровольности при вакцинации от коронавирусной инфекции, мнения экспертов относительно данного вопроса внимательно изучается, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание "Медвестник" сообщило, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил рассмотреть материальные санкции в виде лишения мер социальной поддержки за отказ медиков проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, общество, в том числе эксперты, обеспокоено вопросами безопасности населения и обеспечения устойчивости функционирования экономики. Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее, твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что сохранение жизни и здоровья граждан, их защита от COVID-19 является для Минздрава приоритетом, поэтому на данном этапе вакцинация граждан из группы риска, в том числе медиков, является важным и эффективным инструментом защиты.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
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