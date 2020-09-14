https://ria.ru/20200914/vaktsinatsiya-1577213865.html
Минздрав напомнил о принципе добровольности при вакцинации от COVID-19
Минздрав России придерживается принципа добровольности при вакцинации от коронавирусной инфекции, мнения экспертов относительно данного вопроса внимательно... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:54
2020-09-14T14:54
2020-09-14T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав России придерживается принципа добровольности при вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, мнения экспертов относительно данного вопроса внимательно изучается, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание "<a href="https://medvestnik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Медвестник</a>" сообщило, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил рассмотреть материальные санкции в виде лишения мер социальной поддержки за отказ медиков проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции."На сегодняшний день, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, общество, в том числе эксперты, обеспокоено вопросами безопасности населения и обеспечения устойчивости функционирования экономики. Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее, твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что сохранение жизни и здоровья граждан, их защита от COVID-19 является для Минздрава приоритетом, поэтому на данном этапе вакцинация граждан из группы риска, в том числе медиков, является важным и эффективным инструментом защиты.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество